Фоззи
Полина и люди в черном
Андрей Кокотюха
После Зеленского
Андрей Смирнов
Зеленский медленно покидает Банковую, а Порошенко исчез из БПП
Борис Херсонский
«Армія, Мова, Віра». Что с ними будет?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Определился чемпион мира по хоккею

Вчера, 23:41
502
Цей матеріал також доступний українською
Определился чемпион мира по хоккею - фото

REUTERS/Vasily Fedosenko

Финляндия в третий раз в своей истории стала чемпионом мира по хоккею

Сборная Финляндии победила Канаду со счетом 3:1 в финале чемпионата мира по хоккею, который проходил в Словакии.

Финляндия первой пропустила и проиграла первый период 0:1. Во второй 20-минутке финны сумели сравнять счет, а в заключительном периоде забросили в ворота канадцев еще две шайбы.

Для сборной Финляндии этот триумф стал третьим в истории. Последний раз Финляндия побеждала на чемпионате мира в 2011 году.

В четвертьфинале сборная Финляндии обыграла Швецию (5:4 ОТ), а в полуфинале выбила Россию (1:0).

Канада — Финляндия — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Шайбы: 1:0. Теодор (Манта, Макrанн — 10:02), 1:1. Антилла (Маннинен, Ойямяки — 22:35), 1:2. Антилла (Савинайнен — 42:35), 1:3. Песонен (Тюрвяйнен — 55:54).

В матче за третье место сборная России по буллитам победила команду Чехии 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Ранее сборная Украины по хоккею сохранила прописку в дивизионе 1 В, заняв пятое место в своей группе.

НВ

Теги:   Сборная Финляндии Сборная Канады Чемпионат мира Хоккей

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Хоккей

Вчера, 23:41

img
Определился чемпион мира по хоккею
481

Главное

Теннис

Вчера, 14:04

img
Украинская теннисистка установила личный рекорд в мировом рейтинге
Геополитика

Вчера, 22:13

img
На выборах в Европарламент во Франции лидирует партия Ле Пен
Геополитика

Вчера, 18:24

img
Сержант ВМС США признался, что хотел слить секретные материалы российскому журналисту