Определился чемпион мира по хоккею Вчера, 23:41 502 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Vasily Fedosenko Финляндия в третий раз в своей истории стала чемпионом мира по хоккею REUTERS/Vasily Fedosenko

Сборная Финляндии победила Канаду со счетом 3:1 в финале чемпионата мира по хоккею, который проходил в Словакии.

Финляндия первой пропустила и проиграла первый период 0:1. Во второй 20-минутке финны сумели сравнять счет, а в заключительном периоде забросили в ворота канадцев еще две шайбы.

Для сборной Финляндии этот триумф стал третьим в истории. Последний раз Финляндия побеждала на чемпионате мира в 2011 году.

В четвертьфинале сборная Финляндии обыграла Швецию (5:4 ОТ), а в полуфинале выбила Россию (1:0).

Канада — Финляндия — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Шайбы: 1:0. Теодор (Манта, Макrанн — 10:02), 1:1. Антилла (Маннинен, Ойямяки — 22:35), 1:2. Антилла (Савинайнен — 42:35), 1:3. Песонен (Тюрвяйнен — 55:54).



В матче за третье место сборная России по буллитам победила команду Чехии 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)



Ранее сборная Украины по хоккею сохранила прописку в дивизионе 1 В, заняв пятое место в своей группе.

НВ