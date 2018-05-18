Определились полуфиналисты чемпионата мира по хоккею

В четверг, 17 мая, состоялись четвертьфинальные матчи чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе.

Главным матчем этой стадии было противостояние России и Канады, которое состоялось уже в первом раунде плей-офф из-за того, что "Кленовые листья" в своей отборочной группе заняли только третье место. Матч оправдал ожидания болельщиков по своему накалу и интриге. Канадцы трижды выходили вперед в счете, но россияне их каждый раз догоняли. Игра перетекла в овертайм, где все решило удаление форварда российской команды Кирилла Капризова. Большинство реализовал нападающий сборной Канады Райан О'Райлли и вывел свою команду в полуфинал.

Россия – Канада 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)

0:1 – Парейко (Макдэвид, Эберле – бол.) – 04:45,

0:2 – Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Парейко – бол.) – 31:51,

1:2 – Михеев (Анисимов, Зайцев) – 32:53,

2:2 – Барабанов (Дадонов – 6 на 5) – 37:32,

2:3 – Туррис (Шварц) – 47:11,

3:3 – Андронов (Зайцев, Сошников) – 48:44,

3:4 – Дюбуа (Джост) – 52:36,

4:4 – Анисимов (Григоренко, Зайцев) – 54:34,

4:5 – О’Райлли (Макдэвид, Экблад – бол.) – 64:57,

Вратари: Шестеркин – Кемпер.

В противостоянии сборных США и Чехии зрителей также ожидал интригующий сюжет. Американцы в первом периоде оторвались в счете на две шайбы, но чехи во второй двадцатиминутке восстановили паритет. В третьем периоде исход противостояния решил единственный гол капитана сборной США Патрика Кейна. Лидер Чикаго в этой игре оформил дубль и внес главный вклад в итоговый выход своей команды в полуфинал.

США – Чехия 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

1:0 – Кейн (Райан) – 10:36,

2:0 – Аткинсон (Бонино, Гудро) – 12:19,

2:1 – Ржепик (Факса, Гудас) – 24:56,

2:2 – Нечас (Пастрняк, Гронек – бол.) – 30:55,

3:2 – Кейн (Райан) – 46:58,

Вратари: Кинкейд – Францоуз.

Главная сенсация четвертьфинальной стадии случилась в противостоянии сборных Финляндии и Швейцарии. Суоми привезли на турнир в Данию довольно мощный состав и являлись одними из главных фаворитов турнира. В матче против швейцарцев поначалу также все складывалось довольно неплохо для Финляндии - в первом периоде ее вывел вперед в счете Маркус Нутиваара. Проблемы для команды Лаури Марьямяки начались уже во второй двадцатиминутке. За четыре минуты в средине периода Швейцария забросила сразу трижды, что и предрешило исход матча. В последнем игровом отрезке Финляндия смогла одну шайбу отыграть, но перевести игру в овертайм не удалось.

Финляндия – Швейцария 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)

1:0 – Нутиваара (Койвисто, Рантанен) – 07:01,

1:1 – Корви (Фиала, Нидеррайтер) – 29:13,

1:2 – Вермин (Мейер) – 32:32,

1:3 – Хофманн (Мозер, Фора) – 33:08,

2:3 – Рантанен (Савинайнен, Ахо – бол.) – 48:20,

Вратари: Сятери – Дженони.

Последним полуфиналистом чемпионата мира стала Швеция, которая в тяжелом матче одолела главную сенсацию турнира - Латвию. Латвийцы до последних секунд удерживали интригу и проиграли с разницей только в одну шайбу. Победный гол на счету защитника Аризоны Оливера Экмана-Ларссона.

Швеция - Латвия 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

1:0 - Форсберг (Кемпе, Экман-Ларссон) - 26:36,

1:1 - Блюгерс (Букартс) - 31:59,

2:1 - Арвидссон (Экхольм) - 41:49,

3:1 - Экман-Ларссон (Кемпе, Ракелль - бол.) - 46:27,

3:2 - Балцерс (Кениньш) - 50:21,

Вратари: Нильссон - Мерзликин

Полуфинальные пары чемпионата мира:

Швеция - США

Канада - Швейцария

Полуфиналы чемпионата мира в Дании состоятся в субботу, 19 мая.

НВ