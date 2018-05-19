Определились финалисты чемпионата мира по хоккею

Сборные Швеции и Швейцарии стали финалистами чемпионата мира по хоккею-2018 в элитном дивизионе, который проходит в Дании.

Действующие чемпионы мира, шведы, в полуфинале разгромили команду США со счетом 6:0. По игре преимущество скандинавов было не столь ощутимым, но команда Рикарда Гренборга лучше воспользовалась своими моментами. Ключевым отрезком матча стала середина второго периода, когда шведы забросили трижды, причем в разной комплектации - в меньшинстве, большинстве и равенстве.

Американцы за весь матч так и не смогли размочить счет, а вратарь шведов Андерс Нильссон оформил третий на турнире "сухой" матч.

Швеция – США 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

1:0 – Арвидссон (Де Ла Роз, Форсберг) – 14:43,

2:0 – Пааярви (Баклунд – мен.) – 27:09,

3:0 – Хорнквист (Баклунд, Клингберг – бол.) – 30:05,

4:0 – Янмарк (Ракелл) – 30:16,

5:0 – Арвидссон (Зибанежад) – 51:07 (ПВ),

6:0 – Кемпе (Баклунд) – 57:01,

Вратари: Нильссон – Кинкейд.

Соперником сборной Швеции в финальном матче, как и пять лет назад на домашнем победном турнире, будет главная сенсация чемпионата - команда Швейцарии. После победы над Финляндией в четвертьфинале альпийская сборная убрала со своего пути и канадцев. Победный счет оказался тем же, что и с финнами - 3:2. Канадцы вынуждены були практически весь матч догонять своего соперника, а последние минуты превратились в настоящий триллер, когда Канада с шестым полевым игроком смогла отыграть одну шайбу, но сравнять счет, несмотря на все усилия своих главных звезд, не смогла.

Швейцария только в третий раз в истории сыграет в финале чемпионата мира. В далеком 1935-м году она уступила Канаде, а в 2013-м - как раз Швеции.

Канада - Швейцария 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

0:1 - Шерви (Унтерзандер, Кукан) - 18:41,

1:1 - Хорват (Дюбуа, Пажо) - 27:20,

1:2 - Хофманн (Фиала, Андригетто - бол.) - 29:40,

1:3 - Хас (Андригетто, Диас - бол.) - 44:14,

2:3 - Парейко (Макдэвид, Шенн) - 57:53,

Вратари: Кемпер - Дженони.

Финал чемпионата мира, как и матч за третье место, состоятся завтра, 20 мая.

Напомним, сборные России, Финляндии и Чехии прекратили свой путь на чемпионате мира на четвертьфинальной стадии.

НВ