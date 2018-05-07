Канада, Россия и Финляндия одержали разгромные победы. Результаты матчей ЧМ-2018 по хоккею

В воскресенье, 6 мая, состоялись шесть матчей чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе.

В группе А Россия и Швеция одержали вторые победы на турнире. Россияне вновь разгромили аутсайдера группы - на этот раз австрийцев - со счетом 7:0, а шведы в тяжелой игре дожали в основное время команду Чехии - 3:2.

На третьем месте с двумя победами (но с одной - в овертайме) располагаются швейцарцы, которые в рамках отчетного игрового дня неожиданно "всухую" обыграли Словакию.

Австрия - Россия 0:7 (0:3, 0:3, 0:1)

0:1 - Григоренко - 09:34,

0:2 - Анисимов (Бучневич) - 11:42,

0:3 - Барабанов (Яковлев, Михеев) - 13:19,

0:4 - Григоренко (Анисимов) - 23:52,

0:5 - Капризов (Дацюк, Дадонов) - 29:07,

0:6 - Мамин (Капризов) - 37:58,

0:7 - Михеев - 53:55,

Вратари: Мадленер - Кошечкин (Шестеркин, 40:00).

Швеция - Чехия 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

1:0 - Ракелл (Янмарк, Линдхольм) - 04:49,

2:0 - Янмарк (Ракелл - бол.) - 07:13,

2:1 - Гронек (Червенка, Гика - бол.) - 33:10,

3:1 - Зибанежад (Ракелл) - 43:11,

3:2 - Гика (Факса - бол.) - 55:46,

Вратари: Хелльберг - Риттих.

Словакия – Швейцария 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

0:1 – Шерви (Диаз, Мюллер) – 11:06,

0:2 – Мюллер (Шерви – мен.) – 20:22,

Вратари: Чилиак - Берра.

В группе B дебютную победу на турнире одержала сборная Канады, отправив десять "сухих" шайб в ворота сборной Южной Кореи. Лидерство в этой восьмерке захватила команда Финляндии, которая имеет в активе две победы в основное время, причем обе - со счетом 8:1. На этот раз от Суоми пострадали латвийцы.

Серебряные призеры Олимпийских игр в Пхенчхане - сборная Германии - неудачно стартовала на чемпионате мира в Дании. Во втором своем матче немцы в овертайме уступили норвежцам, ухудшив свои шансы на четвертьфинал после двух поражений на старте турнира.

Южная Корея - Канада 0:10 (0:2, 0:6, 0:2)

0:1 - Нюджент-Хопкинс (Шварц, Макдэвид) - 08:41,

0:2 - Джост (Эберле, Барзал) - 17:16,

0:3 - Парейко (Макдэвид, Экблад - бол.) - 21:07,

0:4 - О'Райлли (Барзал) - 21:57,

0:5 - Дюбуа (Эдмундсон, Пажо) - 22:32,

0:6 - Шенн (Экблад, Бэйли - бол.) - 27:33,

0:7 - Джост (Хорват, Дюбуа) - 36:24,

0:8 - Эдмундсон (Барзал, Боливье) - 36:42,

0:9 - Макдэвид (Пулок, Дюбуа) - 44:40,

0:10 - Эберле (Эдмундсон, Джост) - 48:55,

Вратари: Далтон (Пак) - Макэллини.

Германия - Норвегия 4:5 Б. (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 0:3)

0:1 - К. А. Олимб - мен. - 01:41,

0:2 - Валькве-Ольсен (Линдстрём, М. Олимб - бол.) - 07:31,

1:2 - Хагер (Драйзайтль, Плахта - бол.) - 14:30,

2:2 - Михаэлис (Небельс, Миллер) - 18:41,

2:3 - Бастиансен (Салстен, Валькве-Ольсен) - 21:36,

3:3 - Хагер (Драйзайтль - бол.) - 27:31,

3:4 - Сервик - 50:13,

4:4 - Зайденберг (Плахта, Драйзайтль) - 50:38,

4:5 - Треттенес - победный буллит,

Вратари: Пилмейер - Хаукеланд.

Латвия – Финляндия 1:8 (0:3, 0:2, 1:3)

0:1 – Ахо (Савинайнен) – 01:24,

0:2 – Савинайнен (Хейсканен, Ахо) – 07:44,

0:3 – Суомела – 17:16,

0:4 – Ахо – мен. – 27:31,

0:5 – Савинайнен (Теравайнен, Ахо) – 34:49,

0:6 – Теравайнен (Рантанен, Гранлунд – бол.) – 46:29,

0:7 – Рантанен (Ахо, Теравайнен – бол.) – 47:28,

0:8 – Теравайнен (Нутиваара, Ахо) – 51:10,

1:8 – Букарц (Балинскис) – 51:38,

Вратари: Гудлевскис – Хуссо.

Напомним, в рамках второго игрового дня ЧМ-2018 в Дании Чехия в овертайме победила Словакию, а Беларусь разгромно уступила Франции.

Турнирное положение

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