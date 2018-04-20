Юниорская сборная Украины по хоккею выиграла домашний чемпионат мира

Юниорская сборная Украины по хоккею (U-18) выиграла чемпионат мира в дивизионе IB (третий по ранжиру в мировом хоккее), который проходил в Киеве.

В заключительном туре Украине нужно было обыгрывать абсолютного аутсайдера - сборную Румынии, - чтобы стать победителем турнира и подняться во второй дивизион мирового хоккея - IА.

Украинцы победили со счетом 6:0 и завоевали золотые медали, опередив команду Австрии только за счет победы в личной встрече, бронзовые награды досталися Японии. Четвертой финишировала команда Венгрии, которая опустилась в прошлом году в дивизион IB с дивизиона IA. Италия стала пятой, а Румыния, проиграв все пять матчей, стала последней и вылетает в дивизион IIB.

Украина – Румыния 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

1:0 – Ланин (Дуюн, Целогородцев) – 09:20;

2:0 – Пересунько (Сиротенко) – 11:20;

3:0 – Сиротенко (Середницкий) – 29:19;

4:0 – Матейченко (Пересунько, Сиротенко) – 35:09;

5:0 – Даниленко (Васильев) – 42:02;

6:0 – Морозов (бол.) – 55:41.

Вратари: Гурко - Деметер.

Лучшим нападающим турнира был признан украинец Александр Пересунько, который в этом году может быть выбран на драфте НХЛ.

Отметим, что в последний раз в дивизионе IA сборная Украины U-18 играла в 2009 году.

В предыдущем туре юниорская сборная Украины по хоккею (U-18) обыграла на домашнем чемпионате мира в Киеве сборную Италии со счетом 3:1.