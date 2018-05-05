Чехия дожала Словакию, Беларусь вновь разгромили. Результаты матчей чемпионата мира по хоккею

Во второй игровой день чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе состоялись шесть матчей.

В группе А в альпийском дерби более именитая Швейцария только в овертайме дожала Австрию, а Беларусь второй день подряд разгромно проиграла - на этот раз Франции. В центральном матче игрового дня Чехия, проигрывая большую часть матча, все же смогла дожать Словакию. Победную шайбу в овертайме забросил Дмитрий Яшкин.

После двух игровых дней явным претендентом на вылет в Дивизион IA из этой группы выглядит Беларусь.

Франция – Беларусь 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)

1:0 – Флери (С. Да Коста, Реш) – 03:33,

2:0 – С. Да Коста (Янил) – 13:33,

2:1 – Павлович (Развадовский, Воробей – бол.) – 19:36,

3:1 – Лампьер (Клеро, Экфой) – 38:42,

4:1 – Манавьен (С. Да Коста, Флери – бол. 5 на 3) – 42:17,

5:1 – Гаттиг (Перре) – 47:57,

5:2 – Воробей (Плэтт, Коробов – бол) – 54:46,

6:2 – Перре (Леклер, Экфой – бол.) – 57:56,

Вратари: Арди – Кульбаков (Карнаухов, 13:33).

Швейцария – Австрия 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

1:0 – Нидеррайтер (Корви, Хофманн) – 18:28,

2:0 – Хаас (Шерви, Мюллер) – 24:14,

2:1 – Цвергер (Рогенвальд, Хаудум – бол.) – 34:50,

2:2 – Ганаль (Шнайдер) – 46:28,

3:2 – Корви (Нидеррайтер) – 63:18,

Вратари: Дженони – Штаркбаум.

Чехия - Словакия 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

0:1 - Кристоф (Секера, Надь - бол.) - 07:33,

1:1 - Кубалик (Нестрашил, Яшкин) - 21:04,

1:2 - Секера (Надь - бол.) - 25:29,

2:2 - Нечас (Кубалик) - 59:50,

3:2 - Яшкин (Полашек, Нестрашил) - 62:09,

Вратари: Францоуз - Чилиак.

В параллельной группе вторую победу подряд одержала сборная США. После победы над Канадой американцы легко разобрались с Данией, забросив четыре шайбы и не пропустив ни одной. Четвертьфиналист прошлогоднего чемпионата мира - сборная Латвии - также стартовала с победы, в овертайме одолев Норвегию.

В третьем матче группы B Финляндия разгромила абсолютного новичка элитного дивизиона чемпионата мира по хоккею - сборную Южной Кореи - со счетом 8:1.

Норвегия – Латвия 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)

1:0 – Бастиансен (Треттенес, Холос) – 08:14,

2:0 – Бонсаксен (М. Олимб) – 12:12,

2:1 – Балцерс (Сотниекс, Шалвиньш) – 26:20,

2:2 – Аболс (Карсумс, М. Редлихс) – 51:04,

2:3 – Балцерс (Джериньш) – 60:24,

Вратари: Хауген – Мерзликинс.

Финляндия – Южная Корея 8:1 (2:0, 3:1, 3:0)

1:0 – Ахо (Теравайнен, Риикола – мен.) – 03:41,

2:0 – Теравайнен (Ахо – мен.) – 05:55,

3:0 – Ахо (Рантанен, Теравайнен – бол.) – 28:46,

4:0 – Савинайнен (Ахо, Теравайнен) – 32:21,

4:1 – Свифт (Радунске) – 33:00,

5:1 – Нутиваара (Песонен – мен.) – 38:52,

6:1 – Маеналанен (Песонен, Анттила) – 46:01,

7:1 – Капанен (Рантанен) – 47:16,

8:1 – Песонен (Маеналанен, Анттила) – 53:51,

Вратари: Хуссо – Далтон.

Дания - США 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

0:1 - Бутчер (Гудро) - 16:06,

0:2 - Крайдер (Райан, Хьюз - бол.) - 22:42,

0:3 - Аткинсон (Крайдер, Дженсен) - 29:14,

0:4 - Дженсен (Бутчер, Кейн) - 54:11,

Вратари: Андерсен - Кинкейд.

Турнирное положение

Таблица официального сайта IIHF

Напомним, в первый игровой день чемпионата мира в Дании Канада в серии послематчевых бросков уступила США, а Россия разгромила Францию.

НВ