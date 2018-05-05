Чехия дожала Словакию, Беларусь вновь разгромили. Результаты матчей чемпионата мира по хоккею

Во второй игровой день чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе состоялись шесть матчей.
В группе А в альпийском дерби более именитая Швейцария только в овертайме дожала Австрию, а Беларусь второй день подряд разгромно проиграла - на этот раз Франции. В центральном матче игрового дня Чехия, проигрывая большую часть матча, все же смогла дожать Словакию. Победную шайбу в овертайме забросил Дмитрий Яшкин.
После двух игровых дней явным претендентом на вылет в Дивизион IA из этой группы выглядит Беларусь.
Франция – Беларусь 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)
1:0 – Флери (С. Да Коста, Реш) – 03:33,
2:0 – С. Да Коста (Янил) – 13:33,
2:1 – Павлович (Развадовский, Воробей – бол.) – 19:36,
3:1 – Лампьер (Клеро, Экфой) – 38:42,
4:1 – Манавьен (С. Да Коста, Флери – бол. 5 на 3) – 42:17,
5:1 – Гаттиг (Перре) – 47:57,
5:2 – Воробей (Плэтт, Коробов – бол) – 54:46,
6:2 – Перре (Леклер, Экфой – бол.) – 57:56,
Вратари: Арди – Кульбаков (Карнаухов, 13:33).
Швейцария – Австрия 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
1:0 – Нидеррайтер (Корви, Хофманн) – 18:28,
2:0 – Хаас (Шерви, Мюллер) – 24:14,
2:1 – Цвергер (Рогенвальд, Хаудум – бол.) – 34:50,
2:2 – Ганаль (Шнайдер) – 46:28,
3:2 – Корви (Нидеррайтер) – 63:18,
Вратари: Дженони – Штаркбаум.
Чехия - Словакия 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
0:1 - Кристоф (Секера, Надь - бол.) - 07:33,
1:1 - Кубалик (Нестрашил, Яшкин) - 21:04,
1:2 - Секера (Надь - бол.) - 25:29,
2:2 - Нечас (Кубалик) - 59:50,
3:2 - Яшкин (Полашек, Нестрашил) - 62:09,
Вратари: Францоуз - Чилиак.
В параллельной группе вторую победу подряд одержала сборная США. После победы над Канадой американцы легко разобрались с Данией, забросив четыре шайбы и не пропустив ни одной. Четвертьфиналист прошлогоднего чемпионата мира - сборная Латвии - также стартовала с победы, в овертайме одолев Норвегию.
В третьем матче группы B Финляндия разгромила абсолютного новичка элитного дивизиона чемпионата мира по хоккею - сборную Южной Кореи - со счетом 8:1.
Норвегия – Латвия 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)
1:0 – Бастиансен (Треттенес, Холос) – 08:14,
2:0 – Бонсаксен (М. Олимб) – 12:12,
2:1 – Балцерс (Сотниекс, Шалвиньш) – 26:20,
2:2 – Аболс (Карсумс, М. Редлихс) – 51:04,
2:3 – Балцерс (Джериньш) – 60:24,
Вратари: Хауген – Мерзликинс.
Финляндия – Южная Корея 8:1 (2:0, 3:1, 3:0)
1:0 – Ахо (Теравайнен, Риикола – мен.) – 03:41,
2:0 – Теравайнен (Ахо – мен.) – 05:55,
3:0 – Ахо (Рантанен, Теравайнен – бол.) – 28:46,
4:0 – Савинайнен (Ахо, Теравайнен) – 32:21,
4:1 – Свифт (Радунске) – 33:00,
5:1 – Нутиваара (Песонен – мен.) – 38:52,
6:1 – Маеналанен (Песонен, Анттила) – 46:01,
7:1 – Капанен (Рантанен) – 47:16,
8:1 – Песонен (Маеналанен, Анттила) – 53:51,
Вратари: Хуссо – Далтон.
Дания - США 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
0:1 - Бутчер (Гудро) - 16:06,
0:2 - Крайдер (Райан, Хьюз - бол.) - 22:42,
0:3 - Аткинсон (Крайдер, Дженсен) - 29:14,
0:4 - Дженсен (Бутчер, Кейн) - 54:11,
Вратари: Андерсен - Кинкейд.
Турнирное положение
Таблица официального сайта IIHF
Напомним, в первый игровой день чемпионата мира в Дании Канада в серии послематчевых бросков уступила США, а Россия разгромила Францию.
НВ
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