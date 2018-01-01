Звезды Арсенала устроили вечеринку с девушками, алкоголем и опасным веселящим газом - видео Сегодня, 21:20 125 Цей матеріал також доступний українською Ляказетта и Обамеянга застукали на скандальной вечеринке

Футболисты лондонского Арсенала в августе перед началом футбольного сезона в Англии устроили вечеринку с девушками, алкоголем и веселящим газом - оксидом азота, сообщает The Sun.

В распоряжении издания оказалось видео, на котором видно, как футболисты Арсенала Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг, Месут Озил, Сеад Колашинац и Маттео Гендузы вдыхают веселящий газ - оксид азота.

"Они постоянно вдыхали этот газ. Некоторые из них даже теряли сознание. Невероятно было увидеть так называемых спортсменов, принимавших опасное вещество. Если бы это видели их поклонники или тренеры, они бы ужаснулись", - сказал один из свидетелей инцидента.

Также на вечеринке присутствовали Генрих Мхитарян и Шкодран Мустафи, но на видео не видно, чтобы они употребляли газ. Всего, по данным The Sun, на вечеринке присутствовали 12 футболистов и более 70 девушек.

Кроме этого, футболисты употребляли дорогие алкогольные напитки - коньяк Hennessy VS (2800 евро), водку Ciroc (2250 евро), шампанское Dom Perignon (2250 евро). Вечеринка стоила футболистам Арсенала около 30 000 евро.

В Арсенале пообещали отреагировать на данный инцидент и поговорить с футболистами.

Вдыхание газа оксид азота вызывает не только эйфорию, но головокружение и галлюцинации. После этого часто возникают головные боли или сильная усталость. Передозировка этого газа вызывает недостаток кислорода в организме, что может привести к фатальному исходу.

Стоит отметить, что Арсенал стартовал в новом сезоне английской Премьер-лиги с двух поражений.