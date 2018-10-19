Звезду Реала обвинили в организации похищения человека

Форварда мадридского Реала Карима Бензема обвиняют в организации похищения человека.

Как сообщает AS, агент Лео Д’Соуза написал заявление в полицию по поводу собственного похищения. По его информации, организатором этого преступления был Бензема, а исполнителем - друг детства француза Смен Табеннеа.

Д’Соуза сообщил, что его пытались запихнуть в черный микроавтобус, это происходило в присутствии водителя Бензема и его агента по коммуникациям Ямна Агриба. По словам пострадавшего, причиной попытки похищения был финансовый интерес Бензема. Бразилец некоторое время вел дела французского футболиста, а недавно должен был привезти из Марокко 50 тысяч евро от спонсора, однако не сделал этого, поскольку их конфисковала таможня. Сторона Бензема уверена, что агент сокрыл эти деньги.

Сторона Бензема уже успела опровергнуть все обвинения. В частности, Смен Табеннеа заявил, что во время встречи с Д’Соузой бразилец упал сам, а французский форвард вообще задался вопросом на своей странице в Twitter, комментируя эти ситуацию.

"Он вообще серьезно? Пфф", - написал Бензема.

Отметим, что инцидент произошел в Париже после матча ПСЖ - Лион, на котором присутствовал Бензема.

Это не первый скандал, в который угодил Бензема. В 2015 году его арестовали по делу о шантаже партнера по национальной команде Матье Вальбуэна. После этого арестованный нападающий сознался в шантаже интимным видео партнера по сборной.

Позже Бензема отказались вызывать в национальную сборную Франции.