Звездный нападающий ПСЖ отказался переходить в Реал Сегодня, 21:11 9 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gonzalo Fuentes Мбаппе остается в проекте ПСЖ REUTERS/Gonzalo Fuentes

На фоне слухов о переходе в Реал звездный игрок атаки ПСЖ Килиан Мбаппе заявил о том, что остается в команде.



В комментарии Canal+ 20-летний футболист признался, что он продолжает выступления за французский клуб и остается в его проекте, сообщает Goal.com.

"Хорошо для Реала, что там во главе команды снова Зинедин Зидан, но я буду смотреть их матчи только как поклонник", - отметил Мбаппе.

Контракт молодого нападающего с ПСЖ действует до лета 2022-го года.

Сообщалось, что президент мадридского Реала Флорентино Перес планирует выделить наставнику команды Зинедину Зидану 500 млн евро на трансферы, включая и приобретение Мбаппе.

СМИ сообщали, что королевский клуб готов выделить 280 млн евро на приобретение звездного нападающего ПСЖ.

