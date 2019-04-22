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Звездный нападающий ПСЖ отказался переходить в Реал

Сегодня, 21:11
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Звездный нападающий ПСЖ отказался переходить в Реал - фото

REUTERS/Gonzalo Fuentes

Мбаппе остается в проекте ПСЖ

На фоне слухов о переходе в Реал звездный игрок атаки ПСЖ Килиан Мбаппе заявил о том, что остается в команде.

В комментарии Canal+ 20-летний футболист признался, что он продолжает выступления за французский клуб и остается в его проекте, сообщает Goal.com.

"Хорошо для Реала, что там во главе команды снова Зинедин Зидан, но я буду смотреть их матчи только как поклонник", - отметил Мбаппе.

Контракт молодого нападающего с ПСЖ действует до лета 2022-го года.

Сообщалось, что президент мадридского Реала Флорентино Перес планирует выделить наставнику команды Зинедину Зидану 500 млн евро на трансферы, включая и приобретение Мбаппе.

СМИ сообщали, что королевский клуб готов выделить 280 млн евро на приобретение звездного нападающего ПСЖ. 

Теги:   Трансферы ФК Реал Мадрид Килиан Мбаппе ПСЖ (Paris SG) Футбол

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