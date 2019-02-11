Звездный футболист Арсенала стал игроком Ювентуса с рекордной зарплатой 11 февраля, 22:26 1410 Цей матеріал також доступний українською EPA Аарон Рэмзи подписал с Ювентусом 4-летний контракт EPA

Полузащитник лондонского Арсенала и сборной Уэльса Аарон Рэмзи подписал предварительный контракт с туринским Ювентусом.

Как сообщает официальный сайт туринского клуба, валлиец станет игроком итальянской команды 1 июля 2019 года. Контракт Рэмзи с Ювентусом рассчитан на четыре сезона - до 2023 года.

По информации журналиста BBC Дэвида Орнстейна, полузащитник станет самым высокооплачиваемым британским игроком в истории с зарплатой 450 тысяч евро в неделю.

В этом сезоне английской Премьер-лиги Рэмзи провел за Арсенал 22 матча, забив 2 гола.

Ранее сообщалось, что Аарон Рэмзи согласовал контракт с туринским Ювентусом.

В январе нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин на правах аренды перешел в лондонский Челси.