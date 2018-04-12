Звездный полузащитник Барселоны договорился о переходе в китайский клуб - СМИ

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Иньеста заработает 37 миллионов евро за три года

Иньеста заработает 37 миллионов евро за три года

Хавбек Барселоны Андрес Иньеста близок к переходу в китайский Тяньцзинь Цюаньцзянь.

Об этом сообщает La Liga News UK.

33-летний испанец подписал контракт сроком на три года с опцией продления еще на год. Зарплата Иньесты в китайском клубе составит 37 млн евро за весь срок контракта.

Стоит отметить, что за Тяньцзинь Цюаньцзянь выступают бельгийский полузащитник Аксель Витцель, а также бразильский и французский нападающие Алешандре Пато и Антони Модест.

Ранее появилась информация, что защитник Барселоны Самюэль Умтити может перейти в Манчестер Юнайтед. 

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