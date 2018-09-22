22 сентября 2018, суббота

Звездный наставник клуба Премьер-лиги подал в отставку

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Фабрицио Раванелли ушел с поста главного тренера Арсенала-Киев
Фото: ФК Арсенал-Киев

Фабрицио Раванелли ушел с поста главного тренера Арсенала-Киев

Главный тренер Арсенала-Киев итальянец Фабрицио Раванелли покинул свой пост.

Как сообщает сайт канала Футбол 1, после поражения от Олимпика в девятом туре Премьер-лиги 49-летний итальянец долго не выходил из раздевалки, куда пришло руководство клуба. По итогам разговора Раванелли вышел к прессе и объявил о прекращении сотрудничества с клубом. При этом, итальянец отметил, что ушел в отставку по собственной инициативе.

Позже журналист канала Футбол 1 Игорь Бурбас подтвердил информацию об отставке Раванелли и добавил, что президент Арсенала-Киев Ивица Пирич не хочет финансировать клуб, поэтому последние два месяца зарплату сотрудникам из своего кармана платит генеральный директор Александр Москаленко.

Отметим, что на данный момент Арсенал-Киев является безоговорочным аутсайдером чемпионата Украины. В девяти турах киевская команда набрала всего четыре очка. В последнем матче Арсенал на своем поле проиграл Олимпику со счетом 1:3.

Накануне Пирич заявил о том, что клуб собирается отправить в отставку Фабрицио Раванелли из-за неудовлетворительных результатов команды.

Позже генеральный директор Арсенала-Киева Александр Москаленко заверил, что главный тренер команды и легендарный в прошлом итальянский нападающий Фабрицио Раванелли не будет уволен.

Итальянский специалист стал наставником команды в конце июня 2018 года. С этого сезона она выступает в украинской Премьер-лиге.

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