23 сентября 2018, воскресенье

Звездный итальянский тренер назвал причины ухода из украинской команды

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Фабрицио Раванелли ушел из Арсенала из-за финансовых проблем клуба
Фото: ФК Арсенал-Киев

Фабрицио Раванелли ушел из Арсенала из-за финансовых проблем клуба

Бывший главный тренер Арсенала-Киев Фабрицио Раванелли назвал причины, из-за которых он решил подать в отставку со своего поста.

Как сообщает Gianlucadimarzio.com, Раванелли ушел из-за финансовых проблем в клубе, поскольку игроки, тренерский штаб и сотрудники уже несколько месяцев не получают зарплату.

"К сожалению, ситуация была драматичной. Никто из нас, игроков и сотрудников, никогда не видел и доллара. Я не мог оставаться в стороне. Когда вчера я объявил о своем решении игрокам, они начали плакать и попытались заставить меня передумать, но я не мог там остаться. Я уже принял решение на этой неделе", - сказал Раванелли.

По словам итальянца, он никогда не встречался с президентом клуба Ивицей Пиричем, а генеральный директор Александр Москаленко делал все, чтобы он остался.

"У нас даже не было материала для обучения. Желаю моим игрокам удачи. Они были безупречны в действительно сложной ситуации", - резюмировал Раванелли.

Напомним, накануне главный тренер Арсенала-Киев итальянец Фабрицио Раванелли покинул свой пост. 49-летний итальянский специалист ушел в отставку по собственному желанию.

На данный момент Арсенал-Киев является безоговорочным аутсайдером чемпионата Украины. В девяти турах киевская команда набрала всего четыре очка. В последнем матче Арсенал на своем поле проиграл Олимпику со счетом 1:3.

Итальянский специалист стал наставником команды в конце июня 2018 года. С этого сезона она выступает в украинской Премьер-лиге.

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