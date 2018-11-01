Звездный игрок ПСЖ сыграл в футбол с мальчиком без ног - видео

Звездный нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани сыграл в футбол с мальчиком без ног.

Видео этого эпизода уругваец опубликовал на своей странице в Twitter. Это мероприятие являлось благотворительной акцией парижского клуба. Сам Кавани написал, что это был один из самых трогательных моментов в его жизни.

"Я пережил один из самых трогательных моментов в жизни. Вот это сила воли", - отметил уругваец.

Hoy 31 de octubre de 2018 viví una de las experiencias más emotivas e increibles de mi vida. La fuerza de la voluntad.



Aujourd'hui 31 octobre 2018 j'ai vécu une des expériences les plus émouvantes et incroyables de ma vie. La force de la volonté.@FondationPSG pic.twitter.com/yQG2QTTTkL — Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) 31 октября 2018 г.

Мальчика зовут Али, он приехал с отцом из Казахстана, чтобы посетить тренировочную базу ПСЖ, болельщиком которого является.

Напомним, Кавани вошел в список 30-ти футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам года по версии журнала France Football.