01 ноября 2018, четверг

Звездный игрок ПСЖ сыграл в футбол с мальчиком без ног - видео

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Эдинсон Кавани принял участие в благотворительной акции ПСЖ

Эдинсон Кавани принял участие в благотворительной акции ПСЖ

Звездный нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани сыграл в футбол с мальчиком без ног.

Видео этого эпизода уругваец опубликовал на своей странице в Twitter. Это мероприятие являлось благотворительной акцией парижского клуба. Сам Кавани написал, что это был один из самых трогательных моментов в его жизни.

"Я пережил один из самых трогательных моментов в жизни. Вот это сила воли", - отметил уругваец.

Мальчика зовут Али, он приехал с отцом из Казахстана, чтобы посетить тренировочную базу ПСЖ, болельщиком которого является.

Напомним, Кавани вошел в список 30-ти футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам года по версии журнала France Football.

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