Звездный игрок ПСЖ сыграл в футбол с мальчиком без ног - видео

Звездный нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани сыграл в футбол с мальчиком без ног.
Видео этого эпизода уругваец опубликовал на своей странице в Twitter. Это мероприятие являлось благотворительной акцией парижского клуба. Сам Кавани написал, что это был один из самых трогательных моментов в его жизни.
"Я пережил один из самых трогательных моментов в жизни. Вот это сила воли", - отметил уругваец.
Hoy 31 de octubre de 2018 viví una de las experiencias más emotivas e increibles de mi vida. La fuerza de la voluntad.— Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) 31 октября 2018 г.
Aujourd'hui 31 octobre 2018 j'ai vécu une des expériences les plus émouvantes et incroyables de ma vie. La force de la volonté.@FondationPSG pic.twitter.com/yQG2QTTTkL
Мальчика зовут Али, он приехал с отцом из Казахстана, чтобы посетить тренировочную базу ПСЖ, болельщиком которого является.
Напомним, Кавани вошел в список 30-ти футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам года по версии журнала France Football.
«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи
Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.Подписаться на рассылку
Комментарии
Правила комментирования