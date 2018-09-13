13 сентября 2018, четверг

Звездный футболист, который отказался переходить в российский клуб, получил предложение от Челси - СМИ

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Терри выступал за Челси в течение 19 сезонов

Терри выступал за Челси в течение 19 сезонов

Легендарному английскому защитнику Джону Терри, который отказался от перехода в московский Спартак, предложили должность тренера Челси, сообщает The Sun.

Руководство Челси предложил Джону Терри стать тренером одной из молодежных команд лондонского клуба. Также издание пишет, что у Терри есть возможность продолжить карьеру в Астон Вилле, за которую он выступал в прошлом сезоне.

Джон Терри выступал за Челси с 1998 по 2017 год. После этого футболист перешел в Астон Виллу, за которую сыграл 35 матчей.

Ранее Джон Терри отказался от перехода в московский Спартак, признавшись, что принял это решение после серьезных размышлений и обсуждения этого шага с семьей.

Сообщалось, что Терри уже прошел медосмотр в Италии для своего перехода, но по возвращении в Лондон изменил свое мнение по поводу трансфера.

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