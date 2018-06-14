15 июня 2018, пятница

Звездный форвард сборной Франции отказался от перехода в Барселону

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Антуан Гризманн продолжит играть за Атлетико

Антуан Гризманн продолжит играть за Атлетико

Форвард Атлетико и сборной Франции Антуан Гризманн объявил решение относительно своего будущего.

На своей странице в Twitter француз сообщил, что останется в мадридском клубе.

"Мои фанаты, моя команда, мой дом", - написал Гризманн.

Это свое решение француз объявил на фоне слухов о его возможном переходе в Барселону.

Сообщалось, что Барселона планирует огласить подписание звездного нападающего Атлетико Антуана Гризманна в ближайшие две недели до старта чемпионата мира-2018.

Ранее появилась информация, что Барселона достигла принципиальной договоренности о переходе в свою команду со звездным нападающим Атлетико.

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