Звездный форвард сборной Франции отказался от перехода в Барселону

Форвард Атлетико и сборной Франции Антуан Гризманн объявил решение относительно своего будущего.
На своей странице в Twitter француз сообщил, что останется в мадридском клубе.
"Мои фанаты, моя команда, мой дом", - написал Гризманн.
Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 14 июня 2018 г.
Mes supporters, mon équipe, MA MAISON ! @AtletiFR
My fans, my team, MY HOME!!! @atletienglish pic.twitter.com/ByD8Cju5Yb
Это свое решение француз объявил на фоне слухов о его возможном переходе в Барселону.
Сообщалось, что Барселона планирует огласить подписание звездного нападающего Атлетико Антуана Гризманна в ближайшие две недели до старта чемпионата мира-2018.
Ранее появилась информация, что Барселона достигла принципиальной договоренности о переходе в свою команду со звездным нападающим Атлетико.
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