Звезда сборной Украины стал претендентом на звание лучшего футболиста чемпионата Бельгии
Полузащитник сборной Украины и бельгийского Генка Руслан Малиновский претендует на звание лучшего футболиста сезона в чемпионате Бельгии.
Кроме Малиновского на приз Профессиональной футбольной лиги Бельгии претендуют экс-вингер Генка Алехандро Посуэло, который сейчас выступает за ФК Торонто, и атакующий полузащитник Брюгге Ханс Ванакен, сообщает официальный сайт Генка.
Лучшего игрока чемпионата Бельгии, а также победителей в других номинация определят 6 мая.
В этом сезоне Малиновский сыграл за Генк 48 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 14 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Малиновский оказался в списке трансферных целей Ромы на лето-2019.