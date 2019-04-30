Звезда сборной Украины стал претендентом на звание лучшего футболиста чемпионата Бельгии Сегодня, 14:44 495 Цей матеріал також доступний українською ФК Генк Малиновский забил 15 голов за Генк в сезоне ФК Генк

Полузащитник сборной Украины и бельгийского Генка Руслан Малиновский претендует на звание лучшего футболиста сезона в чемпионате Бельгии.



Кроме Малиновского на приз Профессиональной футбольной лиги Бельгии претендуют экс-вингер Генка Алехандро Посуэло, который сейчас выступает за ФК Торонто, и атакующий полузащитник Брюгге Ханс Ванакен, сообщает официальный сайт Генка.

Лучшего игрока чемпионата Бельгии, а также победителей в других номинация определят 6 мая.

В этом сезоне Малиновский сыграл за Генк 48 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 14 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Малиновский оказался в списке трансферных целей Ромы на лето-2019.