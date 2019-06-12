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Звезда сборной Франции перейдет в Барселону

Вчера, 23:54
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Звезда сборной Франции перейдет в Барселону - фото

REUTERS/Albert Gea

Гризманн станет новичком Барселоны

Исполнительный директор Атлетико Мигель Анхель Хиль Марин заявил о том, что лидер атак команды Антуан Гризманн уходит в Барселону.

В комментарии Radio Estadio функционер намекнул, что есть игроки, которые чувствуют себя большими, чем команда, тогда как в мадридском клубе хотят видеть единый коллектив, сообщает Sport.es.

«Я знаю, где он будет выступать еще с марта. Он будет играть в Барселоне», — добавил Хиль Марин.

По информации RMC Sport, капитан каталонской команды Лионель Месси заявил руководителям клуба, что он против перехода Гризманна из-за прошлогоднего фильма нападающего, в котором тот объявил о своем решении отказаться от перехода в Барселону.

Сообщалось, что среди новичков этим летом каталонский клуб рассматривает в том числе и лидера атак Атлетико.

Ранее СМИ узнали, что Гризманн выразил желание перейти в Барселону.

Теги:   Трансферы Атлетико (Мадрид) ФК Барселона Антуан Гризманн Футбол

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