Звезда сборной Франции перейдет в Барселону
Исполнительный директор Атлетико Мигель Анхель Хиль Марин заявил о том, что лидер атак команды Антуан Гризманн уходит в Барселону.
В комментарии Radio Estadio функционер намекнул, что есть игроки, которые чувствуют себя большими, чем команда, тогда как в мадридском клубе хотят видеть единый коллектив, сообщает Sport.es.
«Я знаю, где он будет выступать еще с марта. Он будет играть в Барселоне», — добавил Хиль Марин.
По информации RMC Sport, капитан каталонской команды Лионель Месси заявил руководителям клуба, что он против перехода Гризманна из-за прошлогоднего фильма нападающего, в котором тот объявил о своем решении отказаться от перехода в Барселону.
Сообщалось, что среди новичков этим летом каталонский клуб рассматривает в том числе и лидера атак Атлетико.
Ранее СМИ узнали, что Гризманн выразил желание перейти в Барселону.