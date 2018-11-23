Звезда Реала провалил допинг-тест после финала Лиги чемпионов-2017

Допинг-проба защитника Реала Серхио Рамоса, проведена после финала Лиги чемпионов-2017 между Реалом и Ювентусом (4:1), дала положительный результат.

Допинг-проба показала в крови футболиста препарат дексаметазон, сообщает Spiegel со ссылкой на расследование Football Leaks.

Этот препарат разрешен по правилам WADA при лечении травм спортсменов, однако о его применении нужно предупреждать и вносить данные в соответствующий протокол. Реал этого не сделал, чем нарушил антидопинговые правила.

Врач Реала в ответ на запрос члена антидопингового комитета УЕФА заявил, что ошибочно дал Рамосу этот препарат. УЕФА решил не наказывать ни врача, ни футболиста.

Также сообщается, что это не первый случай, когда Серхио Рамос проваливает допинг-тест.

Ранее Серхио Рамос попал в список 30 футболистов , претендующих на звание лучшего игрока по итогам года.