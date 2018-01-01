Звезда Реала признался о готовности перейти в Манчестер Сити - СМИ Сегодня, 20:21 42 Цей матеріал також доступний українською У Иско конфликт с главным тренером - СМИ

Звездный полузащитник Реала и сборной Испании Иско готов сменить мадридский клуб на английский Манчестер Сити, сообщает El Chiringuito.

По данным СМИ, испанский футболист признался о своем желании покинуть Реал и готовности перейти в Манчестер Сити одному из партнеров по "королевскому" клубу. Футболист хочет перейти в Манчестер Сити уже в январе, но остается дождаться официального предложения от "горожан".

Отмечается, что в Иско конфликт с нынешним главным тренером Реала Сантьяго Солари. После матча чемпионата Испании, в котором Реал проиграл Эйбару 0:3, Иско отказался пожать руку наставнику "сливочных", после чего Солари решил не включать Иско в заявку на матч 5 тура Лиги чемпионов против Ромы.

Манчестер Сити ранее уже пытался приобрести Иско и готов сделать это снова во время зимнего трансферного окна.

Ранее Иско был включен в топ-30 претендентов на Золотой мяч-2018, который в итоге завоевал его партнер по Реалу Лука Модрич.

Сообщалось, что Манчестер Сити передумал продавать полузащитника сборной Украины Александра Зинченко в зимнее трансферное окно