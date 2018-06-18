18 июня 2018, понедельник

Заря рассказала о будущем вратаря сборной Украины

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Судьба Лунина может решиться через один-два дня - Рафаилов

Судьба Лунина может решиться через один-два дня - Рафаилов

Генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов прокомментировал ситуацию с возможным трансфером вратаря Андрея Лунина.

По словам Рафаилова, очень много клубов интересуются молодым голкипером, но окончательного решения пока нет.

"Переговоры продолжаются. Буквально день-два, и всё может решиться", - рассказал генеральный директор луганчан на официальном сайте Зари.

Также функционер команды добавил, что если клуб выйдет в групповой этап Лиги Европы, то высока вероятность того, что будет играть в Запорожье на Славутич-Арене.

Ранее СМИ стало известно, что Реал стал главным претендентом на покупку вратаря сборной Украины.

Перед этим медиа писали, что миланский Интер стал фаворитом на подписание Лунина. Позже появилась информация, что переход Лунина в Интер может не состояться из-за желания отца и одновременно агента спортсмена, Алексея Лунина, получить как можно большую сумму за футболиста.

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