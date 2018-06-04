СМИ дали новую информацию о будущем клуба, покинувшего Премьер-лигу

Команду покинут несколько игроков с высокими зарплатами

Зирка, которая покинула УПЛ по итогам сезона, продолжит играть в Первой лиге, сообщает Footboom.com.

По информации медиа, клуб откажется от игроков с высокими зарплатами. Таких как Дмитрий Билоног, Алексей Чичиков Сергей Петров и Максим Драченко. В основе команды будут играть молодые футболисты, и будут зарабатывать от 10 до 15 тыс. грн.

Ресурс отмечатет, что Зирка выплатила долги команды за последние пять месяцев. Скорее всего на кропивницкий клуб ждет и новый главный тренер. Вскоре состоится встреча владельца Максима Березкина и нынешнего наставника Зирки Романа Монарева.

Ранее СМИ стало известно, что Зирка намерена прекратить свое существование.

Также сообщалось, что два клуба украинской Премьер-лиги - Верес и Олимпик - оказались на грани ликвидации.

Впоследствии Верес объявил, что в следующем сезоне будет выступать под названием Львов.