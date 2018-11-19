19 ноября 2018, понедельник

Звезда Манчестер Юнайтед согласился вернуться в свою бывшую команду из-за конфликта с Моуриньо - СМИ

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Погба выступал за Ювентус в течение 2012-2016 годов

Погба выступал за Ювентус в течение 2012-2016 годов

Звездный полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба готов вернуться в туринский Ювентус, Corriere dello Sport.

По данным издания, французский футболист уже сообщил о своей готовности перейти в Ювентус своим бывшим одноклубникам. Главной причиной такого решения Поля Погба стал конфликт с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.

Сообщается, что трансфер Погба в Ювентус может состояться уже во время зимнего трансферного окна.

Погба выступал в Ювентусе с 2012 по 2016 год после чего перешел в Манчестер Юнайтед за 105 млн евро. В составе туринского клуба француз четыре раза становился чемпионом Италии и дважды выигрывал Кубок страны.

В этом сезоне Погба сыграл в составе Манчестер Юнайтед в 11 матчах и забил 3 гола.

Ранее сообщалось, что у полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба возник серьезный конфликт с главным тренером команды Жозе Моуриньо, из-за чего игрок решил покинуть клуб. Жозе Моуриньо недоволен тем, как в последнее время ведет себя Погба, а затем сказал футболисту, что тот больше никогда не будет капитаном Манчестер Юнайтед. 

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