Зозуля забил два мяча и сделал голевой пас в матче чемпионата Испании - видео Сегодня, 21:59 1845 Цей матеріал також доступний українською ФК Альбасете via Facebook Зозуля (второй слева) принес победу Альбасете ФК Альбасете via Facebook

Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля забил два мяча и отдал голевую передачу в поединке второго испанского дивизиона (Сегунды) против Райо Махадаонды.



Сперва украинский футболист на 5-й минуте сделал пас на Рея Маная, а тот сумел прорваться у чужим воротам и открыть счет в матче.

Спустя еще шесть минут Зозуля уже сам записал свое имя на табло, когда воспользовался навесом Альваро Техеро справа и головой перебросил вратаря соперника.

На исходе получаса игры нападающий Альбасете оформил дубль. После подачи с углового слева он снова был первым на мяче и забил ударом головой.

В итоге гости выиграли 3:2 и закрепились на третьем месте в трех очках от проходной в элиту второй строчки. Для Зозули это 10-й гол и второй ассист в 33 матчах Сегунды сезона.

Ранее мэр Альбасете Мануэль Серрано поддержал украинского форварда местной команды Романа Зозулю, которого лидер испанской левой партии Podemos и депутата Европарламента Пабло Иглесиас безосновательно назвал неонацистом.