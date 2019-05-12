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Зозуля забил два мяча и сделал голевой пас в матче чемпионата Испании - видео

Сегодня, 21:59
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Зозуля забил два мяча и сделал голевой пас в матче чемпионата Испании - видео - фото

ФК Альбасете via Facebook

Зозуля (второй слева) принес победу Альбасете

Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля забил два мяча и отдал голевую передачу в поединке второго испанского дивизиона (Сегунды) против Райо Махадаонды.

Сперва украинский футболист на 5-й минуте сделал пас на Рея Маная, а тот сумел прорваться у чужим воротам и открыть счет в матче.

Спустя еще шесть минут Зозуля уже сам записал свое имя на табло, когда воспользовался навесом Альваро Техеро справа и головой перебросил вратаря соперника.

На исходе получаса игры нападающий Альбасете оформил дубль. После подачи с углового слева он снова был первым на мяче и забил ударом головой.

В итоге гости выиграли 3:2 и закрепились на третьем месте в трех очках от проходной в элиту второй строчки. Для Зозули это 10-й гол и второй ассист в 33 матчах Сегунды сезона.

Ранее мэр Альбасете Мануэль Серрано поддержал украинского форварда местной команды Романа Зозулю, которого лидер испанской левой партии Podemos и депутата Европарламента Пабло Иглесиас безосновательно назвал неонацистом.

Теги:   Роман Зозуля Испания Футбол

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