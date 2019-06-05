Зозуля забил 11-й гол в испанском чемпионате — видео 5 июня, 01:06 Цей матеріал також доступний українською ФК Альбасете via Instagram Альбасете Зозули сыграет в переходных матчах за право участия в Примере ФК Альбасете via Instagram

Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля забил гол в ворота Малаги в матче 41 тура испанской Сегунды.

Зозуля отметился на 57-й минуте, забив ударом головой при счете 0:2 в пользу Малаги, за которую выступает еще один украинец Евгений Селезнев.

Селезнев оказался вне заявки «анчоусов», а матч в итоге завершился победой Малаги 2:1.

Оба клуба потеряли шанс напрямую выйти в Примеру, но сыграют в переходных матчах за место в элитном испанском дивизионе.

Для украинского форварда этот гол стал 11-ым в сезоне Сегунды.

Ранее Роман Зозуля забил два мяча и отдал голевую передачу в поединке Сегунды против Райо Махадаонда (3:2).

