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Зозуля забил 11-й гол в испанском чемпионате — видео

5 июня, 01:06
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Зозуля забил 11-й гол в испанском чемпионате — видео - фото

ФК Альбасете via Instagram

Альбасете Зозули сыграет в переходных матчах за право участия в Примере

Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля забил гол в ворота Малаги в матче 41 тура испанской Сегунды.

Зозуля отметился на 57-й минуте, забив ударом головой при счете 0:2 в пользу Малаги, за которую выступает еще один украинец Евгений Селезнев.

Селезнев оказался вне заявки «анчоусов», а матч в итоге завершился победой Малаги 2:1.

Оба клуба потеряли шанс напрямую выйти в Примеру, но сыграют в переходных матчах за место в элитном испанском дивизионе.

Для украинского форварда этот гол стал 11-ым в сезоне Сегунды.

Ранее Роман Зозуля забил два мяча и отдал голевую передачу в поединке Сегунды против Райо Махадаонда (3:2).

Теги:   Футбол Евгений Селезнев Роман Зозуля

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