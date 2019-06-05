Зозуля забил 11-й гол в испанском чемпионате — видео
Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля забил гол в ворота Малаги в матче 41 тура испанской Сегунды.
Зозуля отметился на 57-й минуте, забив ударом головой при счете 0:2 в пользу Малаги, за которую выступает еще один украинец Евгений Селезнев.
Селезнев оказался вне заявки «анчоусов», а матч в итоге завершился победой Малаги 2:1.
Оба клуба потеряли шанс напрямую выйти в Примеру, но сыграют в переходных матчах за место в элитном испанском дивизионе.
Для украинского форварда этот гол стал 11-ым в сезоне Сегунды.
Ранее Роман Зозуля забил два мяча и отдал голевую передачу в поединке Сегунды против Райо Махадаонда (3:2).