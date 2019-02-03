Зозуля за шесть минут оформил дубль в испанском чемпионате - видео Сегодня, 11:48 1891 Цей матеріал також доступний українською ФК Альбасете На счету Зозули семь голов в Сегунде ФК Альбасете

Украинский нападающий испанского Альбасете Роман Зозуля отметился дублем в матче Сегунды против Кордобы и помог своей команде одержать победу 3:1.

На 65-й минуте украинец сравнял счет в матче, головой замкнув скидку партнера. Уже через шесть минут Зозуля забил свой второй мяч, снова точно пробив головой после навеса с правого фланга.

Первый гол Зозули

Второй гол Зозули

Между голами украинца на 68-й минуте еще успел отличиться нападающий Альбасете Жереми Бела.

Альбасете одержал победу 3:1 и с 42 очками занимает четвертое место в Сегунде (втором по силе чемпионате Испании).

На счету Зозули семь забитых голов и он входит в топ-10 лучших бомбардиров чемпионата.

Ранее Роман Зозуля забил гол за Альбасете и принес своей команде ничью в матче Сегунды против хихонского Спортинга.

В июле 2018 года Роман Зозуля подписал новый контракт с Альбасете до лета 2019 года.

