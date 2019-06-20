Зозуля оказался в шаге от ухода из испанского клуба — СМИ Сегодня, 22:39 Цей матеріал також доступний українською ФК Альбасете Контракт Зозули с Альбасетет заканчивается 30 июня ФК Альбасете

Украинский форвард Роман Зозуля приостановил переговоры с испанским Альбасете относительно нового контракта, сообщает Marca.

Контракт 29-летнего украинского нападающего истекает 30 июня этого года.

Таким образом, Зозуля близок к тому, чтобы покинуть испанскую команду.

Сообщается, что в услугах Зозули заинтересованы испанские Хетафе, Вальядолид и Гранада, а также киевское Динамо.

В 37 матчах за Альбасете в сезоне Зозуля забил 11 голов и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Динамо заинтересовалось возвращением Романа Зозули, который является воспитанником клуба.

Также сообщалось, что Зозуля заинтересовал ряд клубов элитного дивизиона чемпионата Испании.