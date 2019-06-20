Зозуля оказался в шаге от ухода из испанского клуба — СМИ
Украинский форвард Роман Зозуля приостановил переговоры с испанским Альбасете относительно нового контракта, сообщает Marca.
Контракт 29-летнего украинского нападающего истекает 30 июня этого года.
Таким образом, Зозуля близок к тому, чтобы покинуть испанскую команду.
Сообщается, что в услугах Зозули заинтересованы испанские Хетафе, Вальядолид и Гранада, а также киевское Динамо.
В 37 матчах за Альбасете в сезоне Зозуля забил 11 голов и отдал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Динамо заинтересовалось возвращением Романа Зозули, который является воспитанником клуба.
Также сообщалось, что Зозуля заинтересовал ряд клубов элитного дивизиона чемпионата Испании.