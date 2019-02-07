Зозуля стал трансферной целью клуба испанской элиты - СМИ Сегодня, 20:34 548 Цей матеріал також доступний українською ФК Альбасете Контракт Зозули с Альбасете заканчивается летом 2019-го года ФК Альбасете

Участник элитного дивизиона Испании Хетафе нацелился на украинского нападающего Альбасете Романа Зозулю, сообщает El Gol Digital.

По информации издания, клуб из пригорода Мадрида стремится как можно скорее заключить соглашение с 29-летним футболистом, опередив конкурентов.

Отмечается, что поскольку действующий контракт игрока с Альбасете заканчивается летом 2019-го года, с 1 января он имеет право вести переговоры с другими клубами.

В нынешнем сезоне Зозуля провел 20 матчей в составе коллектива из второго испанского дивизиона - Сегунды. В его активе семь голов и две результативные передачи.

На прошлых выходных украинский нападающий за шесть минут отметился дублем в матче Сегунды против Кордобы и помог своей команде одержать победу 3:1.

В июле 2018-го года Зозуля подписал новый контракт с Альбасете до лета 2019-го года.

