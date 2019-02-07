Зозуля стал трансферной целью клуба испанской элиты - СМИ
Участник элитного дивизиона Испании Хетафе нацелился на украинского нападающего Альбасете Романа Зозулю, сообщает El Gol Digital.
По информации издания, клуб из пригорода Мадрида стремится как можно скорее заключить соглашение с 29-летним футболистом, опередив конкурентов.
Отмечается, что поскольку действующий контракт игрока с Альбасете заканчивается летом 2019-го года, с 1 января он имеет право вести переговоры с другими клубами.
В нынешнем сезоне Зозуля провел 20 матчей в составе коллектива из второго испанского дивизиона - Сегунды. В его активе семь голов и две результативные передачи.
На прошлых выходных украинский нападающий за шесть минут отметился дублем в матче Сегунды против Кордобы и помог своей команде одержать победу 3:1.
В июле 2018-го года Зозуля подписал новый контракт с Альбасете до лета 2019-го года.