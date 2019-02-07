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Зозуля стал трансферной целью клуба испанской элиты - СМИ

Сегодня, 20:34
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ФК Альбасете

Контракт Зозули с Альбасете заканчивается летом 2019-го года

Участник элитного дивизиона Испании Хетафе нацелился на украинского нападающего Альбасете Романа Зозулю, сообщает El Gol Digital.

По информации издания, клуб из пригорода Мадрида стремится как можно скорее заключить соглашение с 29-летним футболистом, опередив конкурентов.

Отмечается, что поскольку действующий контракт игрока с Альбасете заканчивается летом 2019-го года, с 1 января он имеет право вести переговоры с другими клубами.

В нынешнем сезоне Зозуля провел 20 матчей в составе коллектива из второго испанского дивизиона - Сегунды. В его активе семь голов и две результативные передачи.

На прошлых выходных украинский нападающий за шесть минут отметился дублем в матче Сегунды против Кордобы и помог своей команде одержать победу 3:1.

В июле 2018-го года Зозуля подписал новый контракт с Альбасете до лета 2019-го года. 

Теги:   Трансферы Роман Зозуля Футбол

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