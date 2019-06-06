Зозуля рассказал, почему отказался переходить в Шахтер
Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля рассказал, что мог перейти в донецкий Шахтер, однако отказался от предложения.
В интервью Youtube-каналу Бомбардир Зозуля заявил, что ему звонил президент Шахтера Ринат Ахметов и предлагал зарплату в три раза больше, чем в Днепре, за который в то время нападающий выступал, а также около 2 млн евро подъемных.
«Но там был Луис Адриану, Луческу, вся атака — бразильцы. У меня было бы мало шансов играть, а ведь я на тот момент выступал за сборную, в Днепре, выступал в Лиге Европы. Все было хорошо.
Посмотрите, что случилось с Селезневым, с Девичем. Так что уговорить меня было невозможно. К тому же, я воспитанник Динамо, у меня динамовское сердце", — рассказал Зозуля.
В 2016 году Зозуля перешел из Днепра в испанский Бетис. В сентябре 2017 года украинский форвард присоединился к Альбасете.
Накануне Зозуля забил гол за Альбасете в матче 41 тура испанской Сегунды против Малаги (1:2), который стал для украинца 11-м в сезоне.