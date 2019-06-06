Зозуля рассказал, почему отказался переходить в Шахтер Вчера, 00:43 Цей матеріал також доступний українською Альбасете via Instagram На счету Зозули 11 голов в сезоне Сегунды Альбасете via Instagram

Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля рассказал, что мог перейти в донецкий Шахтер, однако отказался от предложения.

В интервью Youtube-каналу Бомбардир Зозуля заявил, что ему звонил президент Шахтера Ринат Ахметов и предлагал зарплату в три раза больше, чем в Днепре, за который в то время нападающий выступал, а также около 2 млн евро подъемных.

«Но там был Луис Адриану, Луческу, вся атака — бразильцы. У меня было бы мало шансов играть, а ведь я на тот момент выступал за сборную, в Днепре, выступал в Лиге Европы. Все было хорошо.

Посмотрите, что случилось с Селезневым, с Девичем. Так что уговорить меня было невозможно. К тому же, я воспитанник Динамо, у меня динамовское сердце", — рассказал Зозуля.

В 2016 году Зозуля перешел из Днепра в испанский Бетис. В сентябре 2017 года украинский форвард присоединился к Альбасете.



Накануне Зозуля забил гол за Альбасете в матче 41 тура испанской Сегунды против Малаги (1:2), который стал для украинца 11-м в сезоне.