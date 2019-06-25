Зозуля имеет предложения от клубов из Турции, Японии и Украины — медиа Сегодня, 20:25 152 Цей матеріал також доступний українською ФК Альбасете via Facebook Зозуля стремится остаться в Испании — СМИ ФК Альбасете via Facebook

Украинский нападающий Роман Зозуля получил предложения о переходе из Альбасете от клубов из Турции, Японии и Украины, сообщает El Digital de Albacete.



Вместе с тем, отмечает медиа, сам 29-летний футболист намерен любой ценой продолжить выступления в Испании, особенно в нынешней команде, хотя по итогам сезона та не вышла в элитный дивизион — Примеру.

По информации портала, на прошлой неделе Альбасете предложил ему новый выгодный контракт, но его условия не понравились украинскому игроку.

Сообщалось, что Зозуля приостановил переговоры с нынешним клубом относительно нового контракта.

Ранее появилась информация, что в услугах нападающего заинтересованы испанские Хетафе, Вальядолид и Гранада, а также Динамо.

В июле 2018-го года Зозуля подписал новый контракт с Альбасете до лета 2019-го года.

