Зозуля имеет предложения от клубов из Турции, Японии и Украины — медиа
Украинский нападающий Роман Зозуля получил предложения о переходе из Альбасете от клубов из Турции, Японии и Украины, сообщает El Digital de Albacete.
Вместе с тем, отмечает медиа, сам 29-летний футболист намерен любой ценой продолжить выступления в Испании, особенно в нынешней команде, хотя по итогам сезона та не вышла в элитный дивизион — Примеру.
По информации портала, на прошлой неделе Альбасете предложил ему новый выгодный контракт, но его условия не понравились украинскому игроку.
Сообщалось, что Зозуля приостановил переговоры с нынешним клубом относительно нового контракта.
Ранее появилась информация, что в услугах нападающего заинтересованы испанские Хетафе, Вальядолид и Гранада, а также Динамо.
В июле 2018-го года Зозуля подписал новый контракт с Альбасете до лета 2019-го года.