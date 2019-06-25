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Зозуля имеет предложения от клубов из Турции, Японии и Украины — медиа

Сегодня, 20:25
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Зозуля имеет предложения от клубов из Турции, Японии и Украины — медиа - фото

ФК Альбасете via Facebook

Зозуля стремится остаться в Испании — СМИ

Украинский нападающий Роман Зозуля получил предложения о переходе из Альбасете от клубов из Турции, Японии и Украины, сообщает El Digital de Albacete.

Вместе с тем, отмечает медиа, сам 29-летний футболист намерен любой ценой продолжить выступления в Испании, особенно в нынешней команде, хотя по итогам сезона та не вышла в элитный дивизион — Примеру.

По информации портала, на прошлой неделе Альбасете предложил ему новый выгодный контракт, но его условия не понравились украинскому игроку.

Сообщалось, что Зозуля приостановил переговоры с нынешним клубом относительно нового контракта.

Ранее появилась информация, что в услугах нападающего заинтересованы испанские Хетафе, Вальядолид и Гранада, а также Динамо.

В июле 2018-го года Зозуля подписал новый контракт с Альбасете до лета 2019-го года.

Теги:   Трансферы Роман Зозуля Футбол

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