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Зозуля спас свою команду от поражения в матче испанского чемпионата - видео

Сегодня, 20:23
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На счету Зозули 5 голов в этом сезоне

Фото: ФК Альбасете

Укранский форвард Роман Зозуля забил гол за Альбасете и принес своей команде ничью в матче Сегунды (второго по силе чемпионата Испании) против хихонского Спортинга.

Альбасете был в роли отыгрывающегося с 24-й минуты матча, когда нападающий Споринга Урош Джурджевич открыл счет в матче.

Зозуля сравнял счет под занавес матча на 86-й минуте, замкнув прострел с правого фланга.

Гол Романа Зозули

На счету украинского форварда пять голов и две голевые передачи в 18 сыгранных матчах сезона в Сегунде.

Альбасете после 21 тура имеет в своем активные 39 очков и занимает второе место Сегунды.

В июле 2018 года Роман Зозуля подписал новый контракт с Альбасете до лета 2019 года.

Теги:   Роман Зозуля Футбол

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