Зозуля прояснил вопрос своего будущего

Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля заявил о том, что хочет остаться в команде.

Футболист признался, что он и его семья в восторге от одноименного города, где базируется его клуб, отметив дружелюбие местных людей и привязанность фанатов, сообщает официальный сайт испанской команды.

"Я хочу остаться здесь, потому что вижу, как болельщики и город относятся ко мне", - добавил Зозуля, чей действующий контракт заканчивается летом 2018 года.

Недавно появилась информация, что украинский нападающий может летом перейти в другой испанский клуб - Кадис, который уже контактировал с представителями форварда.

В январе сообщалось, что Альбасете отклонил предложение в размере пяти миллионов евро за Зозулю. Однако осталось неизвестным, какой именно клуб готов был заплатить испанской стороне эту сумму за футболиста.

Ранее спортивный директор Альбасете Нико Родригес заявил о том, что испанская сторона получала предложения от трех немецких клубов по поводу продажи украинского футболиста, но все они были отвергнуты.