Зозуля попал в сферу интересов испанского клуба - СМИ

Украинский нападающий испанского Альбасете Роман Зозуля может летом перейти в другой испанский клуб - Кадис, сообщает El Desmarque.

По информации медиа, интерес к украинскому футболисту проявляет спортивный директора Кадиса Хуан Карлос Кордеро. Вместе с тем, СМИ допускают, что по завершении текущего сезона функционер покинет свой пост.

Как отмечает издание, Кордеро контактировал с представителями Зозули, но стороны пока не договорились по поводу возможного трансфера.

Действующее соглашение экс-форварда Днепра с Альбасете заканчивается 30 июня 2018 года. Как и нынешняя команда украинца, Кадис выступает во втором по рангу дивизионе Испании, но идет на шестом месте, поэтому имеет шанс повыситься в классе.

В январе сообщалось, что Альбасете отклонил предложение в размере пяти миллионов евро за Зозулю. Однако осталось неизвестным, какой именно клуб готов был заплатить испанской стороне эту сумму за футболиста.

Ранее спортивный директор Альбасете Нико Родригес заявил о том, что испанская сторона получала предложения от трех немецких клубов по поводу продажи украинского футболиста, но все они были отвергнуты.