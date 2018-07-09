Зозуля подписал контракт с испанским клубом

Украинский нападающий Роман Зозуля заключил новый контракт с Альбасете после завершения предыдущего соглашения.

Как сообщает официальный сайт испанского клуба, новый трудовой договор футболиста, который стал одним из любимцев фанатов команды, подписан на один сезон до лета 2019 года.

"Зозуля – очень важный игрок для нас не только за то, что делает на поле, но и за связь с болельщиками", - заявил по случаю заключения контракта спортивный директор Альбасете Мауро Перес.

В минувшем сезоне украинский нападающий провел за испанскую команду 30 матчей. В его активе девять голов и две результативные передачи.

Ранее Зозуля заявил о том, что хочет остаться в Альбасете. Футболист признался, что он и его семья в восторге от одноименного города, где базируется его клуб, отметив дружелюбие местных людей и привязанность фанатов.

Позже Альбасете предложил форварду новый контракт. В январе сообщалось, что клуб отклонил предложение в размере пяти миллионов евро за игрока. Однако осталось неизвестным, кто именно был готов заплатить эту сумму.