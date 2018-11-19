Знаменитого экс-футболиста сборной Англии обвинили в сексуальных домогательствах - СМИ

Известного в прошлом футболиста сборной Англии и Пола Гаскойна вызвали в суд по делу о сексульных домогательствах, сообщает BBC.

По данным транспортной полиции Великобритании, инцидент произошел 20 августа 2018 в поезде Йорк - Дарем. Во время поездки Пол Гаскойн приставал к женщине, предлагая той заняться сексом. После жалобы в полицию футболиста задержали на станции Дарем. Судебное слушание относительно этого дела назначено на 11 декабря 2018 года.

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Бывший футболист известен по выступлениям за Ньюкасл, Тоттенхэм, Лацио и сборной Англии. За национальную команду Гаскойн провел 57 матчей (10 голов) и в ее составе стал бронзовым призером чемпионата Европы 1996 года.

После завершения карьеры в 2004-м он неоднократно лечился от алкоголизма.