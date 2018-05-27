"Знаю, что потянул их вниз". Вратарь Ливерпуля извинился перед командой за игру в финале ЛЧ

Вратарь Ливерпуля Лорис Кариус извинился перед командой за свою игру в финальном матче Лиги чемпионов против мадридского Реала.
Об этом сообщает издание talkSPORT, которое взяло комментарий в голкипера сразу после матча.
Так, Кариус извинился перед своими товарищами по команде и клубом, признав, что его ошибки стоили дорого.
"Я ничего не чувствую сейчас. Сегодня я подвел свою команду в игре. Я просто чувствую сожаление и знаю, что потянул их вниз", - заявил футболист.
Он также добавил, что ему очень сложно сейчас, но "такова жизнь голкипера - ты должен снова поднять голову".
Напомним, что в субботу, 26 мая, Реал победил Ливерпуль в киевском финале Лиги чемпионов. Первый гол, который забил Карим Бензема Ливерпулю, стал результатом грубой ошибки Кариус.
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