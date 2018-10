Знаем, что вернешься более сильным. Вест Хэм поддержал Ярмоленко после серьезной травмы

Вест Хэм выразил поддержку украинскому полузащитнику своей команды Андрею Ярмоленко, который получил серьезное повреждение.

В день рождения 29-летнего футболиста, который тот отмечает сегодня, 23 октября, английский клуб в своем аккаунте в Twitter написал, что в лагере лондонцев все думают о нем.

"Мы все думаем о тебе в твой день рождения, Ярмо. Знаем, что ты вернешься сильнее, чем когда-либо!", - говорится в сообщении.

We're all thinking of you on your birthday, Yarmo. We know you'll come back stronger than ever! pic.twitter.com/aPKUQHSTb0