Знаем, что вернешься более сильным. Вест Хэм поддержал Ярмоленко после серьезной травмы

Вест Хэм выразил поддержку украинскому полузащитнику своей команды Андрею Ярмоленко, который получил серьезное повреждение.

В день рождения 29-летнего футболиста, который тот отмечает сегодня, 23 октября, английский клуб в своем аккаунте в Twitter написал, что в лагере лондонцев все думают о нем.

"Мы все думаем о тебе в твой день рождения, Ярмо. Знаем, что ты вернешься сильнее, чем когда-либо!", - говорится в сообщении.

We're all thinking of you on your birthday, Yarmo. We know you'll come back stronger than ever! pic.twitter.com/aPKUQHSTb0 — West Ham United (@WestHamUtd) 23 октября 2018 г.

На 40-й минуте матча девятого тура чемпионата Англии между Вест Хэмом и Тоттенхэмом Андрей Ярмоленко неудачно наступил на ногу и получил травму голеностопа.

Позже сообщалось, что травма полузащитника оказалась серьезной. Из-за нее игрок вынужден перенести операцию и пропустит около шести месяцев. Фактически это означает окончание сезона для хавбека.

Впоследствии СМИ сообщили, что Ярмоленко сделали операцию после разрыва ахиллова сухожилия. Вест Хэм подтвердил, что украинский полузащитник успешно перенес операцию, а восстановление займет около шести месяцев.