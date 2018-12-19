Зинченко вывел Манчестер Сити в полуфинал Кубка английской Лиги - видео Сегодня, 00:49 73 Цей матеріал також доступний українською Зинченко результативно ошибся в основное время, но забил свой послематчевый пенальти

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко с помощью победного пенальти в послематчевой серии против Лестера вывел Манчестер Сити в полуфинал Кубка английской Лиги.

Как сообщает Sport Arena, команда украинского футболиста вышла вперед на 14-й минуте гостевого поединка, когда голом отличился Кевин де Брейне.

Лестеру удалось отыграться во второй половине матча. Марк Олбрайтон воспользовался ошибкой Зинченко при его опеке и пробил точно в сетку.

Согласно регламенту Кубка английской Лиги, в случае ничьей в основное время команды пробивают серию пенальти. Хозяева не реализовали три попытки, тогда как у гостей промахнулся Рахим Стерлинг.

Зинченко сужден было пробивать 11-метровый последним, поскольку своим ударом он попал точно в левый верхний угол чужих ворот.

В ноябре сообщалось, что Манчестер Сити передумал продавать полузащитника сборной Украины в зимнее трансферное окно.