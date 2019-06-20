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Тяжело выразить счастье. Зинченко прокомментировал продление контракта с Манчестер Сити

Вчера, 21:19
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Тяжело выразить счастье. Зинченко прокомментировал продление контракта с Манчестер Сити - фото

Reuters/Carl Recine

Зинченко назвал честью продление контракта с Манчестер Сити

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался по поводу заключения нового соглашения с Манчестер Сити.

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В комментарии сайту команды 22-летний футболист заявил, что этот клуб предлагает игрокам все, что нужно для прогресса и развития, поэтому для него честь — остаться в нем еще на пять лет.

«Тяжело выразить, насколько я счастлив от того, что подписал этот контракт», — добавил Зинченко.

По словам полузащитника, минувшая кампания показала, что команда создана для успеха, поэтому было потрясающе стать участником исторической кампании, которую он никогда не забудет.

«Но теперь я полностью сосредоточен на грядущих годах [в клубе], и знаю, что впереди еще больше хорошего», — резюмировал Зинченко.

Сегодня, 20 июня, полузащитник сборной Украины продлил соглашение с Манчестер Сити до 2024-го года.

Теги:   Английская Премьер-лига Манчестер Сити Александр Зинченко Футбол

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