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Зинченко вернулся в строй Манчестер Сити

Сегодня, 18:39
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Зинченко вернулся в строй Манчестер Сити - фото

ФК Манчестер Сити via Twitter

Зинченко тренировался в общей группе

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко вернулся к тренировкам после травмы.

Официальный аккаунт английского клуба в Twitter опубликовал фотографии с тренировки команды, на которой запечатлен 22-летний футболист.

Зинченко тренировался в общей группе наряду с другими одноклубниками.

В рамках 32-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити победил Кардифф 2:0. В стартовом составе вышел украинский полузащитник, но из-за травмы покинул поле уже на 19-й минуте.

Менеджер "Горожан" Пеп Гвардиола признался, что повреждение Зинченко - это удар для команды.

Сам украинский полузащитник заявлял, что его восстановление после повреждения займет 10 дней.

Теги:   Английская Премьер-лига Александр Зинченко Манчестер Сити Футбол

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