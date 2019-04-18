Зинченко вернулся в строй Манчестер Сити Сегодня, 18:39 176 Цей матеріал також доступний українською ФК Манчестер Сити via Twitter Зинченко тренировался в общей группе ФК Манчестер Сити via Twitter

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко вернулся к тренировкам после травмы.



Официальный аккаунт английского клуба в Twitter опубликовал фотографии с тренировки команды, на которой запечатлен 22-летний футболист.

Зинченко тренировался в общей группе наряду с другими одноклубниками.

В рамках 32-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити победил Кардифф 2:0. В стартовом составе вышел украинский полузащитник, но из-за травмы покинул поле уже на 19-й минуте.

Менеджер "Горожан" Пеп Гвардиола признался, что повреждение Зинченко - это удар для команды.

Сам украинский полузащитник заявлял, что его восстановление после повреждения займет 10 дней.