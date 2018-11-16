Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко стал рекордным трансфером в истории российского клуба Уфа.

Об этом рассказал генеральный директор клуба из Башкортостана Шамиль Газизов в интервью Чемпионату. По его словам, один из английских клубов предлагал огромные деньги за украинца, но сам Зинченко хотел перейти в Манчестер Сити.

"Как Зинченко упрашивал отпустить именно в Манчестер? Просто: "Камилыч, я хочу к Гвардиоле". История тянулась долго. Мы знали об интересе к Зине. Сначала три-четыре месяца шли вялотекущие разговоры, а последние три месяца – реальная активность. Где-то информация просачивалась, но мы ее сдерживали", - сказал Газизов.

Также генеральный директор сообщил, что многие и сейчас не верят, что за Зинченко заплатили большие деньги.

"Когда сделка состоялось, никто не верил. Все же думали, что это бредовая фантазия. Мол, провинция совсем охренела. Мы и сейчас сдерживаем информацию по трансферам", - добавил функционер.

Ранее сообщалось, что украинский исполнитель Манчестер Сити готов сменить команду. По информации источника, такой вариант сам футболист считает наиболее удачным для своего будущего.

По данным СМИ, минувшим летом Зинченко был близок к переходу в испанский Бетис. Также медиа узнали, что испанская сторона добилась снижения цены за его аренду.