Зинченко собрался покинуть Манчестер Сити - СМИ

Александр Зинченко считает, что для него лучше будет уйти из Манчестер Сити

Полузащитник сборной Украины и английского Манчестер Сити Александр Зинченко готов сменить клуб, сообщает Eldesmarque.

По информации источника, такой вариант сам украинец считает наиболее удачным для своего будущего.

Главным претендентом на Зинченко является испанский Бетис, который проявлял интерес к украинцу еще летом.

В текущем сезоне украинский хавбек сыграл в составе Манчестер Сити всего два матча - по одному в чемпионате Англии и Кубке Лиги.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Украины близок к переходу в Бетис. Также медиа узнали, что испанская сторона добилась снижения цены за его аренду.

Позже появилась информация, что клуб из Севильи намерен арендовать полузащитника с опцией последующего выкупа 80 процентов прав на него за 12 млн евро.

Сам Зинченко обращался в Манчестер Сити с просьбой отпустить его в Бетис.

В конце августа стало известно, что Зинченко не может стать игроком Бетиса, поскольку Манчестер Сити не устраивает предложение испанской стороны.