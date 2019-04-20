Зинченко попал в топ-10 самых дорогих левых защитников мира до 23 лет по версии авторитетного портала Сегодня, 03:36 550 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/David Klein Зинченко (справа) делит седьмое место в списке Transfermarkt REUTERS/David Klein

Защитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников планеты до 23 лет по версии авторитетного ресурса Transfermarkt.



Согласно аккаунту портала в Instagram, 22-летний футболист стоит 15 млн евро и делит седьмую строчку вместе с Тео Эрнандесом (Реал Сосьедад), Серхио Регилоном (Реал) и Альфонсо Педрасой (Вильярреал).

По версии Transfermarkt, самым дорогим игроком данного амплуа является Хосе Гайя из Валенсии. Его оценивают в 40 миллионов евро.

На втором месте Ферлан Менди (Лион) - 30 млн евро. На третьем - Алекс Гримальдо (Бенфика) - 28 млн евро. На четвертом - Бен Чилуэлл (Лестер) - 25 млн евро.

Пятую позицию занял левый защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу - 25 млн евро. Шестую - представитель Майнца Аарон Мартин, цена которого - 16 млн евро.

На этой неделе Зинченко вернулся к тренировкам Манчестер Сити после травмы.