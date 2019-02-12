Маркос Клонизакис
Веганская или средиземноморская. Какая диета полезнее для здоровья
Елена Стяжкина
Туда нельзя мостов
Марина Лукьянова
Как сеть поглощает нас
Иван Яковина
Главная тайна режима Путина
Спецтема: Убийство Гандзюк Выборы президента Украины

Зинченко попал в символическую сборную тура лучших европейских чемпионатов

Вчера, 20:59
315
Цей матеріал також доступний українською

Александр Зинченко via Instagram

Зинченко отдал две голевые передачи в матче против Челси

Украинский полузащитник английского Манчестер Сити попал в символическую сборную тура топ-5 лучших европейских чемпионатов по версии популярного портала WhoScored.

Зинченко получил высокую оценку 8,73 за игру против Челси, в которой украинец отметился двумя голевыми передачами и помог Манчестер Сит одержать крупную победу со счетом 6:0.

Кроме Зинченко в символическую сборную недели попали еще два игрока Манчестер Сити - нападающий Серхио Агуэро и атакующий полузащитник Рахим Стерлинг.

Фото: WhoScored

Зинченко двумя голевыми передачами помог Манчестер Сити разгромить Челси 6:0 в матче английской Премьер-лиги, после чего "горожане" вновь вышли на первое место чемпионата.

Также сообщалось, что к украинцу возобновил интерес итальянский Наполи.

Теги:   Футбол Манчестер Сити

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

Футбол

Сегодня, 00:00

article_img
Манчестер Юнайтед - ПСЖ - 0:2. События по минутам матча Лиги чемпионов
2139
Футбол

Вчера, 14:03

article_img
Остановивший Пеле. Умер один из лучших вратарей в истории футбола
1963
Футбол

Сегодня, 15:20

article_img
Динамо вошло в топ-20 клубов мира с мифическим статусом по версии France Football
1113

Главное

Геополитика

Сегодня, 06:54

article_img
Заседание Совбеза ООН по Украине: США заверили о сохранении санкций против РФ до выполнения Минских соглашений
Компании/Рынки

Сегодня, 12:59

article_img
Укргазвыдобування провалило план по увеличению добычи газа - Гройсман
События

Сегодня, 12:54

article_img
В Украине суд впервые вынес решение по делу о буллинге

Выбор редакции

Футбол

Сегодня, 01:49

article_img
Почувствуй себя Моуриньо. Реакция соцсетей на победу ПСЖ над Манчестер Юнайтед
Страны

Сегодня, 15:03

article_img
Побеги, убийства и миллиарды Эль Чапо. Семь фактов о главном наркоторговце планеты, осужденном в США
Страны

Сегодня, 12:24

article_img
В Бельгии разрешили разрушить мост 13 века ради улучшения речной навигации