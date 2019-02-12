Зинченко попал в символическую сборную тура лучших европейских чемпионатов Вчера, 20:59 315 Цей матеріал також доступний українською Александр Зинченко via Instagram Зинченко отдал две голевые передачи в матче против Челси Александр Зинченко via Instagram

Украинский полузащитник английского Манчестер Сити попал в символическую сборную тура топ-5 лучших европейских чемпионатов по версии популярного портала WhoScored.

Зинченко получил высокую оценку 8,73 за игру против Челси, в которой украинец отметился двумя голевыми передачами и помог Манчестер Сит одержать крупную победу со счетом 6:0.

Кроме Зинченко в символическую сборную недели попали еще два игрока Манчестер Сити - нападающий Серхио Агуэро и атакующий полузащитник Рахим Стерлинг.

Фото: WhoScored

Зинченко двумя голевыми передачами помог Манчестер Сити разгромить Челси 6:0 в матче английской Премьер-лиги, после чего "горожане" вновь вышли на первое место чемпионата.

Также сообщалось, что к украинцу возобновил интерес итальянский Наполи.