Зинченко помог Манчестер Сити выйти в финал Кубка английской лиги

Манчестер Сити обыграл Бристоль Сити в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги и вышел в финал турнира.

Клуб Чемпионшипа только в компенсированное время потерял ничью в первом матче и держался в ответном до конца первого тайма, когда счет открыл Лерой Сане. Серхио Агуэро в начале второй половины своим голом лишил шансов Бристоль на проход в следующий раунд, но хозяева не сдались и сумели также в этом матче забить два мяча.

Как и в первой встрече, "Горожане" вырвали победу в компенсированное время - третий гол команды Пепа Гвардиолы забил Кевин Де Брейне.

Украинский полузащитник Александр Зинченко в этой игре вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Бристоль – Манчестер Сити 2:3 (первый матч - 1:2)

Голы: Пак, 64, Флинт, 90+4 — Сане, 43, Агуэро, 50, Де Брейне, 90+6

Бристоль Сити: Стил – Райт, Флинт, Магнуссон (Бейкер, 46), Брайан – Смит, Пак — Браунхилл, Уолш (Дедьу, 46), Патерсон (Кент, 73) – Рид

Манчестер Сити: Браво – Уокер (Данило, 85), Стоунс, Отаменди, Зинченко – Фернандиньо – де Брейне, Давид Сильва — Бернардо Силва, Сане – Агуэро (Гюндоган, 82).

Предупреждения: Фернандиньо

Соперник Манчестер Сити в финале Кубка английской лиги определится после второго матча между Арсеналом и Челси.

Напомним, в первом матче между Манчестер Сити и Бристоль Сити победу команде Пепа Гвардиолы принес гол Серхио Агуэро.

НВ