Зинченко подпишет новый контракт с Манчестер Сити — СМИ Вчера, 21:49 Цей матеріал також доступний українською Reuters/John Sibley Зинченко (справа) заключит с Сити контракт на пять лет — медиа Reuters/John Sibley

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко близок к заключению нового соглашения с Манчестер Сити, сообщает The Telegraph.



По информации авторитетного издания, 22-летний футболист подпишет с английским клубом трудовой договор на пять лет — до 2024-го года.

Как отмечает медиа, своими выступлениями на левом фланге обороны в минувшем сезоне украинец впечатлил менеджера «Горожан» Пепа Гвардиолу и убедил его в том, что он — ценный исполнитель в команде.

По этой причине, а также в силу того, что тренер решил дать еще один шанс конкуренту Зинченко Бенжамену Менди, клуб перестал искать нового левого защитника на трансферном рынке.

Сообщалось, что полузащитник сборной Украины согласовал новый контракт с Манчестер Сити, но сам игрок опроверг эту информацию.



Ранее СМИ узнали, что английский клуб начал переговоры с Зинченко о подписании нового соглашения.

