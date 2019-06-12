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Зинченко подпишет новый контракт с Манчестер Сити — СМИ

Вчера, 21:49
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Зинченко подпишет новый контракт с Манчестер Сити — СМИ - фото

Reuters/John Sibley

Зинченко (справа) заключит с Сити контракт на пять лет — медиа

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко близок к заключению нового соглашения с Манчестер Сити, сообщает The Telegraph.

По информации авторитетного издания, 22-летний футболист подпишет с английским клубом трудовой договор на пять лет — до 2024-го года.

Как отмечает медиа, своими выступлениями на левом фланге обороны в минувшем сезоне украинец впечатлил менеджера «Горожан» Пепа Гвардиолу и убедил его в том, что он — ценный исполнитель в команде.

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По этой причине, а также в силу того, что тренер решил дать еще один шанс конкуренту Зинченко Бенжамену Менди, клуб перестал искать нового левого защитника на трансферном рынке.

Сообщалось, что полузащитник сборной Украины согласовал новый контракт с Манчестер Сити, но сам игрок опроверг эту информацию.

Ранее СМИ узнали, что английский клуб начал переговоры с Зинченко о подписании нового соглашения.

Теги:   Хосеп Гвардиола Английская Премьер-лига Манчестер Сити Александр Зинченко Футбол

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