15 ноября 2018, четверг

Зинченко назвал фаната Усика в рядах Манчестер Сити

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Зинченко не ожидал большого количества фанатов Усика в составе Манчестер Сити

Зинченко не ожидал большого количества фанатов Усика в составе Манчестер Сити

Полузащитник сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал о фанатах абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика в составе его клуба.

В интервью FootballHub футболист рассказал, что был удивлен тем фактом, что много его партнеров по команде знали Усика, а некоторые даже оказались его фанатами.

"Я был удивлен, более того, мне было очень приятно, что довольно много людей, в том числе футболистов, знают о Усика. Например, Фабиан Делф – его большой фанат. Он смотрел каждый его бой", - сказал Зинченко.

Также футболист отметил, что украинским спортсменам важно поддерживать друг друга по всему миру.

"Это было очень приятно, что украинцы встретились. Конечно, я считаю, что надо держаться вместе, где бы мы ни были. Я надеюсь, что мы его хорошо встретили", - добавил Зинченко.

11 ноября в британском Манчестере абсолютный чемпион мира по боксу в крузервейте Александр Усик победил британца Тони Белью. Бой завершился нокаутом в 8-м раунде.

На следующий день после боя Усик появился в раздевалке Манчестер Сити после победного матча футбольного клуба над Манчестер Юнайтед.

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