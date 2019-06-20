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Зинченко подписал новый контракт с Манчестер Сити

Сегодня, 16:34
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Зинченко подписал новый контракт с Манчестер Сити - фото

ФК Манчестер Сити

Контракт Зинченко действует до 2024-го года

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко продлил соглашение с Манчестер Сити.

Как сообщает официальный сайт английского клуба, 22-летний футболист продлил договор на три сезона, поэтому теперь тот закончится летом 2024-го года.

Портал Сити отмечает, что игрок провел хорошую кампанию, став основным исполнителем команды, которая впервые в истории местного футбола за один сезон выиграла все четыре внутренних трофея.

Недавно появилась информация, что Зинченко близок к заключению нового соглашения с клубом.

Ранее украинский полузащитник заявлял, что в будущем хотел бы вернуться в Шахтер.

«Я не исключаю варианта, что однажды вернусь в Шахтер. По крайне мере, я бы этого хотел очень сильно. Но всему свое время», — отмечал Зинченко.

Теги:   Английская Премьер-лига Трансферы Манчестер Сити Александр Зинченко Футбол

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