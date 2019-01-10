Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Джон Ллойд
Прогноз, который станет реальностью в 2019 году
Иван Яковина
Как победит Зеленский
Юрий Андрухович
Быть победителем
Андрей Смирнов
Фанар подписался под томосом

Зинченко красивым голом помог Манчестер Сити разгромить соперника в матче Кубка английской лиги - видео

Сегодня, 00:05
1065
Цей матеріал також доступний українською

Зинченко забил дебютный гол за Манчестер Сити

Фото: Александр Зинченко via Instagram

Украинский полузащитник Александр Зинченко забил гол в ворота Бертона и помог Манчестер Сити одержать разгромную победу 9:0 в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

В воротах Бертона, который выступает в третьем по силе дивизионе Англии, побывало девять мячей: четыре в первом тайме и пять во втором.

На 37-й минуте голом отметился полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, сделав счет 4:0. Украинец получил пас от Лероя Сане и подсекающим ударом точно пробил в дальний угол ворот гостей. Для Зинченко этот гол стал первым в составе Манчестер Сити.

Также стоит отметить, что четыре гола на свой счет записал форвард "горожан" Габриэль Жезус.

Манчестер Сити - Бертон - 9:0
Голы: де Брюйне, 6, Жезус, 31, 34, 57, 65, Зинченко, 37, Фоден, 62, Уокер, 70, Марез, 83

Манчестер Сити: Мурич - Уокер (Данило, 74), Отаменди, Гарсия, Зинченко - Д. Силва, Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 58) - Марез, Жезус, Сане (Б. Силва, 66)

Бертон: Коллинс - Брейфорд, Бакстон, Тернер, Хатчинсон - Уоллес, Аллен (Фокс, 68) - Бойс (Темплтон, 68), Фрейзер (Сбарро, 79), Акинс - Харнесс

Гол Зинченко

Ответный матч между Бертоном и Манчестер Сити состоится 23 января.

Накануне Челси с минимальным счетом 0:1 проиграл Тоттенхэму в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

Теги:   Александр Зинченко Манчестер Сити

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

Футбол

8 января, 22:29

article_img
Шахтер заинтересовался возвращением своего форварда
1797
Футбол

Вчера, 00:24

article_img
Челси проиграл в первом полуфинале Кубка английской лиги
1446
Футбол

8 января, 13:32

article_img
Лидер Динамо стал одной из главных целей итальянского гранда - журналист
1266

Выбор редакции

Гаджеты

Вчера, 20:00

article_img
Cекс-игрушки и ходячие авто. Самые интересные устройства на CES 2019
Политика

Вчера, 20:02

article_img
Выборы президента Украины-2019. Как проголосовать не по месту регистрации
Экономика

Вчера, 14:30

article_img
Сняли мораторий. В Украине снова будут проверять бизнес