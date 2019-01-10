Зинченко красивым голом помог Манчестер Сити разгромить соперника в матче Кубка английской лиги - видео Сегодня, 00:05 1065 Цей матеріал також доступний українською Зинченко забил дебютный гол за Манчестер Сити Фото: Александр Зинченко via Instagram

Украинский полузащитник Александр Зинченко забил гол в ворота Бертона и помог Манчестер Сити одержать разгромную победу 9:0 в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

В воротах Бертона, который выступает в третьем по силе дивизионе Англии, побывало девять мячей: четыре в первом тайме и пять во втором.

На 37-й минуте голом отметился полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, сделав счет 4:0. Украинец получил пас от Лероя Сане и подсекающим ударом точно пробил в дальний угол ворот гостей. Для Зинченко этот гол стал первым в составе Манчестер Сити.

Также стоит отметить, что четыре гола на свой счет записал форвард "горожан" Габриэль Жезус.

Манчестер Сити - Бертон - 9:0

Голы: де Брюйне, 6, Жезус, 31, 34, 57, 65, Зинченко, 37, Фоден, 62, Уокер, 70, Марез, 83

Манчестер Сити: Мурич - Уокер (Данило, 74), Отаменди, Гарсия, Зинченко - Д. Силва, Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 58) - Марез, Жезус, Сане (Б. Силва, 66)

Бертон: Коллинс - Брейфорд, Бакстон, Тернер, Хатчинсон - Уоллес, Аллен (Фокс, 68) - Бойс (Темплтон, 68), Фрейзер (Сбарро, 79), Акинс - Харнесс

Гол Зинченко

Ответный матч между Бертоном и Манчестер Сити состоится 23 января.

Накануне Челси с минимальным счетом 0:1 проиграл Тоттенхэму в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.