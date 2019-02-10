Алексей Бондарев
Ученый суслик и темный секрет Луны
Ксения Туркова
Всего доброго. Пять речевых привычек американцев
Лео Бабаута
18 простых правил. Лучшее, что я узнал о воспитании детей
Питер Сантенелло
Путешествие героя. Как раскрыть свой истинный потенциал
Спецтема: Выборы президента Украины

Зинченко голевыми передачами помог Манчестер Сити разгромить Челси и стать лидером АПЛ - видео

Вчера, 20:16
1790
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Зинченко (слева) поучаствовал в трех голах Манчестер Сити

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поучаствовал в трех голевых атаках Манчестер Сити, который благодаря разгрому Челси со счетом 6:0 вернул лидерство в английской Премьер-лиге.

Хозяева забили уже на 4-й минуте, когда отличился Рахим Стерлинг. Спустя девять оборотов секундной стрелки счет стал 2:0 - украинский игрок отпасовал на Серхио Агуэро, который эффектным ударом издалека послал мяч в сетку.

Зинченко способствовал и третьему голу в ворота Челси. Его заброс в штрафную соперника привел к суматохе, которой воспользовался тот же Агуэро.

На 25-м обороте секундной стрелки Илкай Гюндоган сделал счет 4:0, а на 56-й минуте Агуэро оформил хет-трик, забив пятый мяч.

Украинский полузащитник, который в составе Сити снова действовал слева в обороне, отличился второй голевой передачей в концовке матча - его передачу в гол конвертировал Стерлинг.

Голы и обзор матча Манчестер Сити - Челси

В другом матче дня Тоттенхэм переиграл Лестер на своем поле с результатом 3:1 и закрепился на третьей позиции.

Манчестер Сити — Челси 6:0
Голы: Стерлинг, 4, 80, Агуэро, 13, 19, 56 (с пенальти), Гюндоган, 24

Тоттенхэм - Лестер 3:1
ГолыСанчес, 33, Эриксен, 63, Сон Хын Мин, 90+1 — Варди, 76

Турнирная таблица

Фото: MyScore.com.ua

Накануне Ливерпуль разгромил на своем поле Борнмут со счетом 3:0 и вернулся на первое место. Манчестер Юнайтед благодаря победе над Фулхэмом с аналогичным результатом поднялся на четвертое место.

НВ

Теги:   Лестер Сити Тоттенхэм ФК Челси Манчестер Сити Английская Премьер-лига Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

Футбол

Вчера, 20:16

article_img
Зинченко голевыми передачами помог Манчестер Сити разгромить Челси и стать лидером АПЛ - видео
1790
Футбол

Вчера, 15:27

article_img
Нападающий Шахтера перешел в клуб украинской Премьер-лиги
951
Футбол

9 февраля, 15:38

article_img
Сам захотел. Наставник Шахтера прокомментировал переезд Ракицкого в Россию
731

Главное

События

Вчера, 02:38

article_img
В центре Киева горело офисное здание
События

Вчера, 12:30

article_img
В Киеве Porsche Cayenne с синими номерами пытался скрыться от полиции и спровоцировал ДТП
События

Вчера, 14:24

article_img
Глава Нацполиции Киева лично приказал задержать активистов в столице

Выбор редакции

Гаджеты

Вчера, 10:02

article_img
Немножко брутальный. Обзор игрового ноутбука Lenovo Legion Y530
Страны

Вчера, 07:10

article_img
Стройки года. Десять самых ожидаемых зданий в мире
Страны

Вчера, 10:35

article_img
Не твой цвет, не твой размер. В Нигерии женщины запустили кампанию против домогательств уличных торговцев