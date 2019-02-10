Зинченко голевыми передачами помог Манчестер Сити разгромить Челси и стать лидером АПЛ - видео
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поучаствовал в трех голевых атаках Манчестер Сити, который благодаря разгрому Челси со счетом 6:0 вернул лидерство в английской Премьер-лиге.
Хозяева забили уже на 4-й минуте, когда отличился Рахим Стерлинг. Спустя девять оборотов секундной стрелки счет стал 2:0 - украинский игрок отпасовал на Серхио Агуэро, который эффектным ударом издалека послал мяч в сетку.
Зинченко способствовал и третьему голу в ворота Челси. Его заброс в штрафную соперника привел к суматохе, которой воспользовался тот же Агуэро.
На 25-м обороте секундной стрелки Илкай Гюндоган сделал счет 4:0, а на 56-й минуте Агуэро оформил хет-трик, забив пятый мяч.
Украинский полузащитник, который в составе Сити снова действовал слева в обороне, отличился второй голевой передачей в концовке матча - его передачу в гол конвертировал Стерлинг.
Голы и обзор матча Манчестер Сити - Челси
В другом матче дня Тоттенхэм переиграл Лестер на своем поле с результатом 3:1 и закрепился на третьей позиции.
Манчестер Сити — Челси 6:0
Голы: Стерлинг, 4, 80, Агуэро, 13, 19, 56 (с пенальти), Гюндоган, 24
Тоттенхэм - Лестер 3:1
Голы: Санчес, 33, Эриксен, 63, Сон Хын Мин, 90+1 — Варди, 76
Турнирная таблица
Накануне Ливерпуль разгромил на своем поле Борнмут со счетом 3:0 и вернулся на первое место. Манчестер Юнайтед благодаря победе над Фулхэмом с аналогичным результатом поднялся на четвертое место.
НВ